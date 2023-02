ויניסיוס רוצה להמשיך לרקוד, גריזמן ינסה לקלקל

לפני הדרבי הקודם במדריד, שהתקיים רק לפני חודש במסגרת רבע גמר גביע המלך, תלו אוהדי אתלטיקו בובה של ויניסיוס מעל גשר. הייתה זו החמרה נוספת בתופעה ההזויה והבזויה של התפרצות גזענות כלפי הכוכב הברזילאי של ריאל. הוא נאלץ לשמוע קריאות שפלות כמעט בכל שבוע ובעיקר במשחקים מול אתלטיקו, לה יש חוג אולטראס המזוהה עם הימין הקיצוני – אמנם קטן ביחס לכלל האוהדים של קולצ'ונרוס, אבל קולני ואלים מספיק כדי למשוך תשומת לב ולהכתים את כולם.

וכך, הפכה האווירה סביב שני המשחקים האחרונים בין היריבות מבירת ספרד לעכורה למתוחה, על רקע אירועים שאין להם שום קשר לספורט. לקראת הדרבי השלישי מחר (שבת) ב-19:30 (שידור חי בערוץ ONE), מקווים מאוד כל הצדדים כי הרוחות יירגעו, גם אם לא ננקטו כל הפעולות הדרושות לשם כך. המשחק, כמו כל כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי yes ,HOT סלקום TV ופרטנר TV.

בינתיים, ויניסיוס פורח בכל מקרה. הוא לא סופר את הגרעין הגזעני של אתלטיקו ולא רק אותם – הנסיקה שלו לא יודעת גבול. הוא היה נהדר ב-1:2 בליגה בוונדה מטרופוליטנו בספטמבר, הוא להט ב-1:3 בגביע בינואר וסיים את ההארכה במבצע סולו מושלם, שער וריקוד. לדרבי הקרוב הוא מגיע אחרי ההצגה באנפילד, שם הבקיע את השער המצמק, ניצל טעות של אליסון כדי להשוות ואז גם סחט את הכדור החופשי שאפשר לריאל לעלות ליתרון. הוא היה האדריכל המרכזי של הקאמבק, במסגרתו חזרה אלופת אירופה מפיגור 2:0 לניצחון מזהיר 2:5 והריקודים לא סתם נמשכים. הם מתעצמים.

ויניסיוס בטירוף (רויטרס)

בעונה שעברה לא היו ספקות לגבי זהות הכוכב הגדול ביותר של ריאל – היה זה קארים בנזמה, עם כל הכבוד לשחקנים רבים שהתעלו. הפעם יש. ה“תחרות” הזו מאולצת ולא ממש מעניינת את השחקנים עצמם, אבל היא מסקרנת את האוהדים – וכרגע הקיצוני הברזילאי צריך להילקח בחשבון. חורחה ולדאנו, שהיה חלוץ, מאמן ומנהל ספורטיבי בריאל, קבע: “השנה ויניסיוס במקום הראשון, הוא עשה התקדמות גדולה ועובר את בנזמה בהשפעה על הקבוצה”. גם קרלו אנצ’לוטי נפעם: “ויניסיוס הוא השחקן המשפיע ביותר בעולם כיום, אין עוד מישהו כמוהו והוא שוב סיפק משחק מדהים עבורנו”.

וזה בדיוק המומנטום הנכון כדי לפגוש את אתלטיקו. החבורה של דייגו סימאונה אמנם לא שיחקה באירופה כי היא סיימה במקום האחרון בביתה בליגת האלופות בסתיו ולא המשיכה אפילו לליגה האירופית, והתכוננה בשקט תעשייתי לדרבי הגדול, אבל העייפות של ריאל עדיפה על הרעננות של אתלטיקו אחרי תוצאה מסוג זה. חמישייה באנפילד מעניקה לכל השחקנים כנפיים והם עוברים מליגת האלופות למטרה השנייה של השנה – שמירה על תואר האליפות.

הפער מברצלונה אמנם עומד על 8 נקודות, אבל הוא נובע בעיקר מהעובדה כי הבלאוגרנה כמעט ולא מעדו עד כה בזירה המקומית. כלל לא בטוח שזה יהיה המצב גם בהמשך והגנת הברזל של בארסה, שספגה רק 7 שערים בליגה, שוב קרסה אתמול בליגה האירופית והודחה בידי מנצ'סטר יונייטד. לכן, גם אם חלק מהתוצאות השנה היו מאכזבות, ריאל היא עדיין הקבוצה היציבה ביותר בספרד, עם הביטחון העצמי הגבוה ביותר.

שחקני ריאל מדריד חוגגים (La Liga)

“כולם חושבים שריאל מדריד מתה, אבל היא אף פעם לא מתה”, אמר אדוארדו קמאבינגה והוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר. מי שמסוגלת לצאת מכל פיגור בליגת האלופות, יכולה גם לחזור ללא בעיות מפיגור מול בארסה בטבלה כאשר נותרו 16 מחזורים לסיום. כל מה שנדרש הוא לנצח ולהמתין להפסדים של צ'אבי.

בהקשר זה, ניצחונות ביתיים בדרבי על אתלטיקו הפכו לדבר שבשגרה עבור ריאל. ב-3 מפגשי הליגה האחרונים במגרשה, היא ניצחה את הקבוצה של סימאונה בלי לספוג, כולל 0:2 עם שני בישולים של ויניסיוס בעונה שעברה. העונה, לפחות על הנייר, המשימה עשויה להיות קלה יותר לנוכח מצבה של היריבה, כי ההדחה מליגת האלופות היא לא הצרה היחידה של אתלטיקו שלא מצליחה לייצר תוצאות סבירות גם בזירה המקומית. לצורך העניין, רק פעמיים ב-9 המחזורים האחרונים כבשה אתלטיקו יותר משער אחד וגם זה קרה במשחקים הביתיים מול קבוצות התחתית אלצ'ה ו-ויאדוליד.

מעבר ליכולת של אנטואן גריזמן עם השיער הוורוד החדש שלו, קשה למצוא נקודות אור אצל אתלטיקו בחלק הקדמי, אבל לזכותו של סימאונה ייאמר שהוא לא מוכן להיכנע בשום מצב ובשום תנאי. המאמן השכיל לארגן שוב את העורף שספג פעם אחת בלבד ב-5 המחזורים האחרונים וכך גם שער בודד יכול להספיק לניצחון. בחודש האחרון טיפסה אתלטיקו למקום הרביעי המוביל לליגת האלופות ושיקמה את הביטחון העצמי שאבד לגמרי בשבועות שלפני פגרת המונדיאל.

אנטואן גריזמן חוגג (רויטרס)

לכן גם היא מגיעה לדרבי במומנטום סביר, נחושה לקטוע את רצף הכישלונות של ריאל. כל מי שראה את החגיגה האמוציונלית האופיינית של צ'ולו אחרי 0:1 על בילבאו במחזור הקודם מבין עד כמה התשוקה של הבוס נשמרה גם בצל הדיווחים על פרידה אפשרית מהמועדון אותו בנה במשך יותר מעשור. בניגוד לריאל, אשר לוח המשחקים שלה היה עמוס מאוד מאז תחילת השנה ויהיה עמוס גם בהמשך, לקולצ'ונרוס נותרו משחקי ליגה בלבד. הם יעשו את המקסימום כדי להציל את כבודם בעונה העגומה הזו, וניצחון יוקרתי בדרבי יהווה פרס פנטסטי – במיוחד בנסיבות שנוצרו.

גריזמן, במשחקו ה-37 בקריירה מול ריאל, יהיה איש המפתח האולטימטיבי. בקדנציה הראשונה שלו באתלטיקו, לפני המעבר לברצלונה, נהג הכוכב הצרפתי לאמלל את היריבה העירונית ולהבקיע מולה בקביעות בסנטיאגו ברנבאו. המסורת הזו לא תקפה עוד, אבל גריזמן לפחות בישל בכדור קרן את השער המצמק של מריו הרמוסו בהפסד בסיבוב הראשון בספטמבר. אחרי המונדיאל הנהדר מבחינה אישית (למעט ההופעה החלשה בגמר), הוא משחק עם חיוך שובב על פניו ושער הניצחון על בילבאו בשבוע שעבר היה שלו.

וכך אנחנו מגיעים לדרבי מסקרן מאוד, אשר חשיבותו לשני המועדונים עצומה. ריאל מדריד תהיה פייבוריטית במומנטום נהדר עם ויניסיוס בכושר שיא, אבל אתלטיקו מסוכנת כאנדרדוג שנחוש לרשום לפחות הישג גדול אחד בעונה מאכזבת. הקרב עשוי להיות ייצרי מאוד על המגרש, וטוב שכך, אבל יהיה מצוין אם נוכל להתמקד לשם שינוי אך ורק בכדורגל – והגזענות לא תקלקל שוב את חגיגת הכדורגל הטהורה.