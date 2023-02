"טורס ופאטי לא יכולים לתת לרכבת הזו לעבור"

ההזדמנות האחרונה של אנסו פאטי ופראן טורס? יכול מאוד להיות שכן. לוח הזמנים המשוגע שמצפה לברצלונה - שבעה משחקים (מהם עברו כבר שניים) תוך 21 ימים - וגם הפציעות מאלצים את צ'אבי לבצע רוטציות וכך שני הקיצונים שחל פיחות משמעותי במעמדם יקבלו צ'אנס הערב (ראשון, 22:00, חי בערוץ ONE) מול קאדיס. "הם לא יכולים לתת לרכבת הזו לעבור", נכתב בעיתון 'ספורט' על השניים. המשחק, כמו כל כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי yes ,HOT סלקום TV ופרטנר TV.

טורס ופאטי שאמורים לפתוח בהתקפה לצד רוברט לבנדובסקי, נמצאים בתקופה לא טובה - כל אחד מסיבותיו. הרכש ממנצ'סטר סיטי שהיה בשעתו הכוכב הגדול בהתקפה אחרי שנרכש ב-55 מיליון אירו, נדחק הצידה עוד בימי הרכש בהתקפה של פייק אמריק אובמיאנג, בעוד פאטי היה אמור לחזור לקדמת הבמה, אבל הוא לא הצליח לחזור לעצמו מאז החלים מהפציעה הקשה ונשמעים לא מעט קולות, גם אם לא פורמלית, בנוגע לאפשרות שיימכר בקיץ.

אחרי ה-2:2 בהרכב משני מול מנצ'סטר יונייטד בליגה האירופית, שעצר לבארסה רצף של 11 ניצחונות בכל המסגרות, מוליכת הליגה הספרדית רוצה להחזיר את הפער בפסגה מריאל מדריד לשמונה נקודות. ולמרות זאת, כאמור, צ'אבי ימשיך עם הרוטציות כדי להקטין את הסיכוי לפציעות נוספות, שכן גם כך הוא יצטרך להסתדר בסגל חסר וללא פדרי ורוסמן דמבלה הפצועים ורונאלד אראוחו.

מנגד, סרחיו בוסקטס חזר לכשירות ונכלל בסגל, אבל פרנקי דה יונג אמור להמשיך בעמדה שלו עם פרנק קסייה וגאבי, שירצה עונש השעיה בגומלין מול יונייטד. צ'אבי מקווה כמובן שבוסקטס יוכל כבר לפתוח בהרכב ביום חמישי באולד טראפורד. כאמור, בשל החסרונות, המאמן צפוי לנטוש את מערך ארבעת הקשרים ולחזור לטריו התקפי, בעוד בהגנה אריק גארסיה אמור לקבל הזדמנות לצד אנדראס כריסטנסן.