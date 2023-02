מבראון ועד סמית': שוברי השוויון של גמר הגביע

הערב בשעה 23:00, וייתכן שאולי גם מעט אחרי בפיס ארנה יהיו את מי שיתחבקו ויחוו פרץ שמחה נהדר ויהיו את מי שעיניהם ידמעו מאכזבה. לא מן הנמנע שדמעות בטוח יהיו שם בכל מקרה ולכל צד, אך יהיו גם קונפטי ושמפניות שיפתחו ויישפכו מן השמיים.

ברקע יתנגן לו השיר שהפך להיות ההמנון של כל זוכה בתואר בכל ענף ספורט אפשרי – We are the champions של ‘קווין’ במה שיהיה תחילתן של חגיגות הזכייה בגביע המדינה ה-46 של הצהובים כחולים או השביעי במספר של האדומים לבנים, אך עוד לפני שהגביע יונף – רצוי וכדאי לחזור לנקודת ההתחלה כלומר, לתחילת המשחק ובעצם שלושת השחקנים המרכזיים של כל אחת מהקבוצות.

לורנזו בראון - מכבי תל אביב

אלוף היורובאסקט הטרי הוכיח בשלב חצי הגמר כי הוא לא פחות ממכשף, הדברים שעשה עם הכדור היו פשוט מעוררי השראה, הוא רקד על הפרקט וגם אם הדקות הראשונות נראו חלודות, דבר טבעי עבור מי שחזר מהיעדרות בת מספר שבועות ועוד היישר לשלב חצי גמר גביע המדינה, למשחק שאין ממנו דרך חזרה וכשנכנס לעניינים, היה נראה כי הרכז של עודד קטש משחק על בקרת שיוט.

סט היכולות של בראון עצום ובראשן היכולת לשלוט בקצב, להכתיב אותו, לקבל את ההחלטות לגבי מתי למסור, מתי לקלוע ומתי לחדור, מה שכמובן משחרר את שאר השחקנים לעשות את הדברים שהם יודעים לעשות הכי טוב. החלק הכי מיוחד אצל הרכז ששיחק בקיץ האחרון לצידו של 'בו קרוז' או בשמו המוכר יותר ווילי הרננגומז הוא שלפעמים הוא פשוט גורם לדברים להראות חסרי מאמץ.

לורנזו בראון (איציק בלניצקי)

ספידי סמית' – הפועל ירושלים

הברומטר של ההתקפה הירושלמית ומי שנחשב לאדריכל/הגנרל של דז'יקיץ' על הפרקט, תלוי מה תרצו כבר הראה לא אחת מה הוא יכול לעשות ברגעי קלאץ' גם אם הוא נמצא בערב קליעה פחות טוב, הוא עדיין יכול להתעורר בדיוק מתי שהקבוצה צריכה אותו. הרכז של האדומים לבנים מהבירה קיבל תמיכה מדהימה מנועם יעקב בשלב חצי הגמר שבקלות היה יכול להכניס אותו כאן לרשימה בתור אחד השחקנים המרכזיים, רק שהמשבצת הזו שייכת לסמית'.

הרכז של הירושלמים שיחק ב-14 משחקים מתוך ה-15 של קבוצתו, מתוכם ירושלים הפסידה בשישה, והנתון הכי מעניין הוא שלמעט ההפסד להפועל תל אביב, בהפסדים להפועל באר שבע, עירוני נס ציונה, בני הרצליה, הפועל חולון והפועל גליל עליון. בדקות שלו על הפרקט, הפועל ירושלים הובילה. כלומר, הוא סיים עם מדד +/- חיובי.

ספידי סמית' חוגג (אורן בן חקון)

בונזי קולסון – מכבי תל אביב

הפורוורד של עודד קטש בהחלט יכול להיות נשק שובר שוויון בליגת העל. היכולת שלו לשחק הן בעמדה שלוש והן בעמדה ארבע מרשימות, אבל הן לא מתחילות אפילו לספר את סיפורו של מי שניצח את הפועל ירושלים במסגרת ליגת האלופות של פיב"א בעונה שעברה עם סל ניצחון בשנייה האחרונה. יש שיאמרו שקולסון יכול גם לשחק בעמדה חמש, כאשר זה כמובן תלוי סיטואציה במגרש מבחינת הרכבים.

יושבת הראש 'טים בונזי' ושותפתי לפודקאסט מכבי סל, לי נוף, שדרה כבר את משחקיו של קולסון ב-ONE עת ששיחק במכללת נוטרדאם והאמת היא שסט היכולות שהוא מביא פשוט עצום ולא מוגבל לשום אספקט ספציפי.

בונזי קולסון יכול לתרום בכל אזור במגרש, בקליעה מכל הטווחים, בגב לסל ובתנועה ללא כדור. הוא מסוגל להפריע לכל קו מסירה וזריקה לסל, הוא שחקן ‘דבק’ ונראה כמי שמתאים באופן מושלם ל-DNA של מכבי תל אביב. כל זה מגיע באריזה של 1.98, חזקה וקשוחה במיוחד שיכולה להיות התשובה המושלמת לשחקני הכנף של הפועל ירושלים ממגוון העמדות שהוא מסוגל לשחק בהן, השלוש, הארבע וכאמור, אפילו החמש.

בונזי קולסון (איציק בלניצקי)

קאדין קרינגטון – הפועל ירושלים

ליוואי רנדולף יכול היה להיות מסומן בתור השחקן המרכזי ללא כל צל של ספק, בזכות היכולות, הגודל והנזק שהוא יכול להסב. יחד עם זאת, הבחירה בקרינגטון טבעית הרבה יותר והסיבה לכך טמונה ביכולת שלו להתחמם ולהתפוצץ בזמן קצר מאוד.

כשהגארד מתחמם, ההתקפה הירושלמית שוטפת וכולם יוצאים נשכרים, כי ההגנה לא ממהרת להביא עזרות ובמידה וכן, הרי שהעונש יכול להיות כבד במיוחד כשיש שחקן כנף שיכול לעשות את שקאדין עושה.

הרי התפקיד שלו מרכזי בהפקה הירושלמית, אותה מעלים שני רכזים בכל ערב בו משחקת הפועל ירושלים, בין אם בפיס ארנה או בכל מגרש אחר עליו הוא שיחק במדי הקבוצה מהבירה. היכולת של קרינגטון לשים נקודות על הלוח כבר מזמן ידועה כמגוונת ולמעשה, מתוך 13 משחקים בהם שותף במסגרת הליגה, רק בשלושה הוא קלע כמות חד ספרתית של נקודות, מה שכאמור נותן נקודה למחשבה לגביו.

קאדין קרינגטון (עמרי שטיין)

רומן סורקין – מכבי תל אביב

הפורוורד סנטר של מכבי תל אביב הוא לא פחות מפצצת אנרגיה, כזו שיודעת לעשות הכל מהכל וברמות הכי גבוהות כפי שהראה מול מוסטפה פאל של אולימפיאקוס. החשיבות של רומן סורקין, הידוע בכינויו 'סורקל'ה', היא עצומה בין שבקרב על הלוחות, בין שביכולת לסיים מעל הטבעת ובין שביכולת לשנות זריקות.

הפורוורד-סנטר שמסיים ב-67.6% ליד או מעל לטבעת, גם יכול לרווח מעבר לקשת והוא בקלות יכול וצריך להיות אחד השחקנים המרכזיים שעולים מהספסל של עודד קטש, בטח לאחר משב הרוח המרענן לו זכה ג'וש ניבו עם חזרתו של בראון. התכונות שיכולות להפתיע מבחינתו של סורקין ובמידה רבה גם מייחד אותו לאור הגודל, הגובה והאורך שהוא מביע עימו הן ניידות, אתלטיות, כוחו המתפרץ והעובדה שהוא כל כך קליל בתנועה שלו.

רומן סורקין (איציק בלניצקי)

זאק הנקינס – הפועל ירושלים

העוגן של הפועל ירושלים ומי שמיצב את עצמו כאחד הסנטרים הכי טובים בליגת העל ובליגת האלופות של פיב"א, לא מפסיק לספק תצוגות תכלית. האורך שלו בשילוב היכולת שלו לסיים ליד הטבעת הופכות אותו לאחד השחקנים הכי מסוכנים בסגל של אלכסנדר דזי'קיץ'.

הסנטר הוא מהסוג שאמור לגרום למאמנים לבחור את הרעל שלהם כלומר, או שמתמקדים בעצירה שלו ואז מסתכנים בנזק שיגיע מכיוונים אחרים שלרוב מגיע בתוספת ריבית, או שנותנים לו לעשות את שלו כשגם זאת בתקווה שלא יעשה נזק גדול מדי בזמן שמתמקדים בצוות המסייע.

הדבר שהכי מרשים אצל הנקינס הוא שלמרות שמעלותיו ומידותיו הטובות ידועות ברחבי היבשת. גם מגרעותיו ידועות היטב, ועדיין הוא מצליח לעשות את שלו כמעט בכל משחק אפשרי כאשר בליגה הוא כבר הפך מזמן למפלצת דאבל-דאבל שמסיימת ב-67.6% ליד הטבעת.

זאק הנקינס מטביע (עמרי שטיין)

השישה כמובן צפויים, אמורים וגם ככל הנראה ישחקו תפקיד מכריע, אך אין זה אומר ששני הגנרלים על הקווים יעשו התאמות. הם אולי ינסו דברים חדשים ואולי ינסו לשלוף 'אסים' אחרונים מהשרוול כמו טי ג'יי קליין מבחינתה של הפועל ירושלים, אבל כבר עכשיו ברור לכולם שהגמר הערב הוא לא רק על גביע המדינה. זהו משחק שיכול לשלוח מסר ליריבה השנייה לקראת מאבק האליפות. הערב, מרגע סיומו של המשחק תהיה מחזיקת גביע חדשה-ישנה והשאלה האחרונה שנשארה היא האם היא תהיה צהובה-כחולה או שמא אדומה-לבנה?