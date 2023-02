"פאטי לא למכירה, לא מבין למה מדברים על זה"

האם ברצלונה תגדיל את הפער בפסגת הליגה הספרדית ל-11 נקודות? כדי שזה יקרה, הקטלונים צריכים לנצח מחר (ראשון, 22:00, חי בערוץ ONE) את ויאריאל והאקס קיקה סטיין. הבלאוגרנה סופרים 10 ניצחונות רצופים בכל המסגרות והם רוצים לנצל את העובדה שריאל מדריד תשחק רק ביום רביעי מול אלצ'ה בגלל גביע העולם למועדונים. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

צ'אבי דיבר במסיבת העיתונאים על אנסו פאטי ולא אהב את השאלות עליו: "הוא בלתי ניתן למכירה. חלון ההעברות נסגר ואני לא מבין מאיפה מגיעים הדיבורים על מכירות. מדברים פה על המכירה של אנסו בעוד שהוא בגלל לא דובר בכל חודש ינואר. אני לא מבין את זה ויש לי הרבה אמון בו. אנחנו מצפים ממנו להרבה ויש לי אמון עיוור בו, הוא שחקן להווה ולעתיד שלנו".

על סרחיו בוסקטס אמר המאמן: "לא תהיה בעיה, הוא חשוב מאוד ויודע את זה. זו החלטה אישית והוא יודע מה אנחנו רוצים. בסוף זה תלוי בו. הפציעה שלו בטווח הקרוב? יש לנו אלטרנטיבות". צ'אבי דיבר גם על הארכת החוזה של אלחנדרו באלדה: "דיברתי איתו, הוא רוצה להישאר והוא שמח. לא חושב שתהיה בעיה. אנחנו קרובים גם להארכת חוזה של סרג'י רוברטו".

מתי בוסקטס יאריך חוזה? (רויטרס)

צ'אבי התייחס גם לרוברט לבנדובסקי: "הזכייה בסופרקופה שחררה את כולנו קצת. הוא היה רגיל לזכות בתארים עם באיירן מינכן והביא לפה את המנטליות הזו, הפסד לא בלקסיקון שלו". המאמן הוסיף: "הרמה של הקשרים מרשימה - פדרי, גאבי, פרנקי (דה יונג) ביכולת הטובה ביותר מאז שהגעתי. גם קסייה - הוא היה סבלני, נכנס ועשה את ההבדל במשחק האחרון".

צ'אבי נשאל גם על ההשוואה בין מארק אנדרה טר שטגן, שנמצא בכושר מצוין מתחילת העונה, לוויקטור ואלדס שהיה השוער בקבוצה של פפ גווארדיולה: "הם שונים. ויקטור היה מאלה שהתחילו את משחק הרגל מאחור, למארק יש עוד הרבה שנים, הוא ברמה גבוהה וגם הוא טוב עם הכדור ברגל".

מאמן בארסה התייחס גם לדבריו של מתיאס מסי, שביקר את ברצלונה וז’ואן לאפורטה לפני שהתנצל: “אם הוא התנצל, זה הכל. אני מכיר היטב את משפחת מסי ובמיוחד את ליאו”.

מוקדם יותר פורסם הסגל של בארסה: פאבלו טורה בפנים וגם הקיצוני אנחל אלרקון שוב נכלל בסגל, זאת בעקבות הפציעה של אוסמן דמבלה.