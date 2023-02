צ'אבי סימן את פוית, המחיר: 30 מיליון אירו

מי יהיה המגן הימני של ברצלונה בעונה הבאה? תשובה לזה אין גם לצ'אבי, אבל הקטלונים ממשיכים לעקוב בעניין אחרי עתידו של חואן פוית בוויאריאל. הבלם/מגן הארגנטינאי כבר היה מבוקש על ידי הבלאוגרנה בעבר והוא חתום אצל הצוללת הצהובה על חוזה עד 2026 עם סעיף שחרור של 30 מיליון אירו.

מדובר בסכום לא קטן עבור בארסה, שמצבה הכלכלי ממשיך להיות קשה ותעיד על כך העובדה שהיא ניהלה קרב עיקש מול הליגה הספרדית רק כדי לרשום את גאבי כשחקן הקבוצה הראשונה. עד אז, הוא עוד החזיק בחוזה של שחקן נוער. כידוע, הקטור ביירין עזב את הקאמפ נואו, כך שהמגינים הימניים שנותרו לצ'אבי הם סרג'י רוברטו וז'ול קונדה, שלא הסתיר את רצונו לשחק כבלם.

פוית עצמו ישמח להגיע לבארסה, כך שאם היא תצליח לגייס את הכסף כדי להחתימו לקראת הקיץ, הוא ילבש בלאוגרנה. מהלך שכזה יאפשר לצ'אבי לשחק במרכז ההגנה עם קונדה ורונאלד אראוחו, שגם הוא תופקד לא מעט פעמים כמגן ימני.

קונדה לא מתלהב לשחק כמגן (רויטרס)

בכל מקרה, בארסה תארח הערב (ראשון, 22:00, חי בערוץ ONE) את סביליה ותחפש ניצחון עשירי ברציפות בכל המסגרות. סימן השאלה הגדול בהרכב מגיע מכיוון אלחנדרו באלדה שלא נטל חלק באימון המסכם עקב מחלה, אבל נכלל בסגל. צ'אבי אישר שהכישרון הצעיר יוכל לשחק, אבל כמובן יש גם את אופציית ג'ורדי אלבה ונראה שהמגן הוותיק יפתח. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

בארסה תמשיך במערך רביעיית הקשרים עם סרחיו בוסקטס, גאבי, פדרי ופרנקי דה יונג כשראפיניה באגף הימני ורוברט לבנדובסקי במרכז ההתקפה. בתוך כך, אראוחו, בוסקטס, גאבי, פראן טורס ואפילו צ'אבי במרחק כרטיס צהוב מהשעיה מהמשחק מול ויאריאל.