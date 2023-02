קאנסלו הציע את עצמו, בריאל לא היו מוכנים לשמוע

ז'ואאו קאנסלו עזב את מנצ'סטר סיטי לטובת באיירן מינכן, אבל המטרה מספר 1 שלו הייתה בכלל ריאל מדריד. בעיתון 'מארקה' דווח היום (ראשון) שהבלאנקוס בכלל לא היו מוכנים לשמוע על כך אחרי שהמגן וסוכנו הציעו אותו בטענה שקרלו אנצ'לוטי מרוצה מהסגל שלו.

בשיחות של ראשי ריאל על תכנון הסגל לעונה הבאה דובר על חיזוק של כמה עמדות, אבל מגן ימני לא הייתה אחת מהן, שכן אנצ'לוטי סומך על דני קרבחאל ולוקאס ואסקס. כידוע, המטרה המרכזית של הבלאנקוס הוא ג'וד בלינגהאם ועל הפרק גם חיזוק לחלק הקדמי לאור העזיבה של מריאנו כשגם אדן הזאר צפוי להיפרד ממדריד.

ובחזרה להווה: ריאל תתארח בצהריים (15:00, שידור חי בערוץ ONE) אצל מיורקה ותנסה לצמק לפחות זמנית את הפער מברצלונה, שעומד על חמש נקודות. דויד אלאבה יעמוד לרשות אנצ'לוטי, אבל אדוארדו קמאבינגה צפוי להמשיך בעמדת המגן השמאלי. קרבחאל ואורליאן טשואמני אמורים לחזור ל-11 כשגם דני סבאיוס יהיה בקישור. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

בהתקפה, ריאל תחסר את קארים בנזמה ורודריגו אמור לשחק כחלוץ כשוויניסיוס באגף השמאלי. סימן השאלה מגיע מהאגף הימני, שכן לא ברור אם מרקו אסנסיו או פדריקו ואלוורדה יפתחו.