המלך כאן: טריפל דאבל אדיר ללברון אצל ניו יורק

Live from New York, it's a #LakersWin @KingJames: 28 pts, 10 reb, 11 ast@AntDavis23: 27 pts, 9 reb@rui_8mura: 19 pts, 9 reb@russwest44: 17 pts, 6 reb, 8 ast, 3 stl

Dennis Schröder: 12 pts, 6 ast pic.twitter.com/EUwEqXZtZY