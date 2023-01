תופעה: 51 נקודות לדונצ'יץ', דאלאס שוב ניצחה

Wrapping up 2022 the best way we know how

Bojan Bogdanovic: 28 PTS / 6 REB / 5 AST /10-14 FG

@MB3FIVE: 18 PTS / 10 REB / 2 BLK

@AlecBurks10: 13 PTS / 7 REB / 1 BLK

@SaddiqBey: 13 PTS / 4 REB pic.twitter.com/xASEQeyFRQ