"אין אדם שציפה שנהיה במקום ראשון בשלב הזה"

• 0-0 v Palace

• 1-1 v Bournemouth

• 4-1 v Fulham

• 5-1 v Brentford

• 0-0 v Man Utd

• 1-0 v Everton

• 2-1 v Spurs

• 4-0 v Villa

• 4-1 v Southampton

• 1-0 v Chelsea

Eddie Howe goes 10 Premier League games unbeaten for the first time in his career. #NUFC pic.twitter.com/gbSfFfdysq