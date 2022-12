0:2 לבאיירן על שאלקה, שני בישולים למוסיאלה

8⃣

Plus incisifs et efficaces en seconde période, les Sang et Or s'adjugent un huitième succès consécutif à domicile cette saison et restent solidement accrochés à la 2⃣e place de @Ligue1UberEats ❤️ @RCLens 2⃣-1⃣ @ClermontFoot #RCLCF63 pic.twitter.com/xzrL0uk2Yk