פיקה, לבנדובסקי ופדרי בהרכב ברצלונה לאלמריה

הם היו שלושה חברים טובים ושיחקו ביחד במחלקת הנוער של ברצלונה: ג'רארד פיקה, ססק פברגאס וליאו מסי, והערב (שבת, 22:00, חי בערוץ ONE) השריד האחרון בבארסה ייפרד ממנה כשהבלם ישחק מול אלמריה ואז יפרוש. רגע לפני, פברגאס נפרד מחברו בפוסט מרגש באינסטגרם שבו נזכר בשנים הרבות שבהן שיתפו פעולה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

הרכב ברצלונה: מארק אנדרה טר שטגן, אלכס באלדה, ג’רארד פיקה, מרקוס אלונסו, ג’ורדי אלבה, סרחיו בוסקטס, פדרי, פרנקי דה יונג, אוסמן דמבלה, רוברט לבנדובסקי ופראן טורס.

"ג'רי היקר, יש לנו מיליון תמונות משותפות, אבל לראשונה שמופיעה כאן אני רוצה לחזור - לתת לך חיבוק ולומר לך תודה", כתב פברגאס לצד תמונה שלו ושל פיקה אחרי משחק בין ארסנל לבארסה, "תודה שהצטרפת אליי במסע המיוחד הזה.

"הסיפור שלנו התחיל לפני 26 שנים באקדמיה של בארסה - במשחק מבחן שבו כבר היית עם מספר 3 האגדי שלך, בלטת מעל כולם והשאר היסטוריה. זה סיפור מלא ברגעי אושר וגם כמה אכזבות, אבל בעיקר הרבה אהבה וכבוד שאי אפשר להסביר במילים".

פברגאס המשיך: "אי אפשר להסביר את המזל והפריבילגיה שהייתה לנו ב-26 השנים האלה. אני לא אהיה בקאמפ נואו במשחק האחרון שלך, אבל שלא יהיה ספק - הלב שלי יהיה שם והעיניים שלי לא יזוזו ממסך הטלוויזיה. הקריירה שלך מדברת בעד עצמה, תודה שתמיד התייחסת אליי באופן מיוחד, עכשיו תזכור דבר אחד - הטוב ביותר עוד יגיע וכמו שאמרת בסוף הווידאו שלך, אנחנו מחכים שתחזור לברצלונה. אוהב, חברך הטוב, ססק".

כיאה למעמד, לפני המשחק שחקני בארסה יעלו לחימום עם חולצות מיוחדות עם שמו של פיקה. כמו כן, האוהדים יכינו שלט ענק עם הכיתוב “Sempr3” שמשמעותו “תמיד”, בשילוב עם הספרה 3 של הבלם. יוקרן גם סרט עם תמונות של השחקן על לוח התוצאות. בסיום ההתמודדות, פיקה צפוי להעניק סיבוב של כבוד לאוהדים בקאמפ נואו שיבואו להיפרד, והם צפויים למחוא לו כפיים, לעודד אותו ולהודות לו.

פיקה שיחק ב-14 וחצי השנים האחרונות בבארסה, כאשר באמתחתו 615 משחקים ו-30 תארים. הוא יפרוש במקום החמישי בהופעות במועדון בכל הזמנים. אם המשחק הנוכחי יהיה האחרון שלו והוא לא ישותף מול אוססונה במחזור הבא, הוא יפרוש מול אותה יריבה כמו חברו הטוב קרלס פויול, שעשה זאת גם כן מול אלמריה ב-2014 ואף הבקיע במשחק הפרישה שלו.

בתוך כך, בקטלוניה מדווחים שבארסה הייתה אמורה לשלם לבלם לא פחות מ-80 מיליון אירו בשתי העונות הקרובות, הרבה בגלל שדחה תשלומים בזמן תקופת הקורונה. יחד עם זאת, בעקבות הפרישה הוא עתיד לוותר על רוב הכסף ואולי אפילו על כולו. ב’אס’ טענו שהסכום עומד על 50 מיליון אירו “בלבד”.

בעקבות החיסכון האדיר, ב’ספורט’ מדווחים שיתפנה מקום לרכש משמעותי בברצלונה, כאשר בצל עזיבתו המסתמנת של הקפטן סרחיו בוסקטס שגם כן מרוויח לא מעט, צפוי קיץ עמוס נוסף מבחינת רכש בקאמפ נואו. כבר בינואר תקרת השכר בקבוצה תרד משמעותית.