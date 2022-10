בנזמה ייעדר מול ג'ירונה, וואלוורדה כשיר למשחק

חדשות מוערבות לריאל מדריד: קרלו אנצ'לוטי יצטרך להסתדר ללא קארים בנזמה גם מחר (ראשון, 17:15, חי בערוץ ONE) מול ג'ירונה. החלוץ הפצוע שפספס את המשחקים מול סביליה ולייפציג, ייעדר גם מול הקטלונים אחרי שלא נטל חלק באימון הבוקר של הבלאנקוס. לעומתו, פדריקו וואלוורדה ורודריגו, שהיו בספק, כשירים בסופו של דבר למשחק. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

לפי ריאל, בנזמה סובל מ"תשישות בשריר". הוא התאמן ביום שישי, אבל לא יוכל לשחק מול ג'ירונה והקאמבק של זוכה כדור הזהב ייאלץ להמתין. זו גם לא הפעם הראשונה שזה קורה לצרפתי, שכבר פספס שבעה משחקים מתחילת העונה בגלל בעיות בשריר: שלושה בליגה הספרדית, שתיים בליגת האלופות ושניים בליגת האומות עם צרפת.

לאחר שהיו חששות בנושא כשירותו של רודריגו שחלה, אנצ’לוטי אישר: “רודריגו ישחק מחר”. המאמן הוסיף בחדשות הטובות: “מודריץ', ואלוורדה, סבאיוס ומריאנו חוזרים מחר”.

רודריגו, כשיר למשחק (La Liga)

אנצ’לוטי המשיך: “יש לנו מוטיבציה לקראת המשחק מחר. אנחנו רוצים לנצח ולשחק משחקים טובים. האם וואלורדה הקשר הטוב בעולם? אני לא יודע, אבל הוא ללא ספק אחד הטובים שיש. הוא הפתעה לכולם”.

על מצבו של בנזמה אמר: “קארים בנזמה התאמן אתמול אבל הוא לא הרגיש טוב אחרי האימון. הוא לא פצוע אבל הוא לא החלים ב-100%. בנזמה עבר אתמול בדיקות, הוא בסדר פיזית. אבל התחושות שלו לא טובות אז לא נסכן אותו. אנחנו מכבדים את זה”.

על אדוארדו קמאבינגה הוסיף המאמן: “אנו שמחים מאוד לקבל את קמאבינגה לעתיד שלנו, הוא צעיר מאוד. אין הרבה צעירים עם האיכויות שלו באירופה כרגע ואני חושב שקאמבינגה עושה יותר הבדל מהספסל כי הוא יכול לנצל את האיכויות שלו כשהמשחק פתוח”.