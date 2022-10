בנזמה ייעדר מול ג'ירונה, גם רודריגו לא התאמן

חדשות רעות לריאל מדריד: קרלו אנצ'לוטי יצטרך להסתדר ללא קארים בנזמה גם מחר (ראשון, 17:15, חי בערוץ ONE) מול ג'ירונה. החלוץ הפצוע שפספס את המשחקים מול סביליה ולייפציג, ייעדר גם מול הקטלונים אחרי שלא נטל חלק באימון הבוקר של הבלאנקוס. בנוסף לכך, הוא בספק למשחק מול סלטיק בליגת האלופות. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

לפי ריאל, בנזמה סובל מ"תשישות בשריר". הוא התאמן ביום שישי, אבל לא יוכל לשחק מול ג'ירונה והקאמבק של זוכה כדור הזהב ייאלץ להמתין. זו גם לא הפעם הראשונה שזה קורה לצרפתי, שכבר פספס שבעה משחקים מתחילת העונה בגלל בעיות בשריר: שלושה בליגה הספרדית, שתיים בליגת האלופות ושניים בליגת האומות עם צרפת.

בנוסף לבנזמה, גם רודריגו לא התאמן ובזמן האימון הוא היה עם הצוות הרפואי במתחם של ריאל. הסיבה היא שהברזילאי סובל ממחלה וגם הוא אמור להיעדר מהמשחק מול ג'ירונה, מה שמותיר את אנצ'לוטי בבעיה בכל הנוגע לחלק ההתקפי.

לעומת זאת, אנצ'לוטי קיבל חדשות טובות מכיוון לוקה מודריץ', פדה ואלוורדה ודני סבאיוס שהשלימו אימון מלא ויוכלו לשחק מול הקטלונים.