הקלאסיקו הבא: בארסה וריאל במאבק על רוקה

זה לא סוד שאנדריק מועמד להגיע בעתיד לברצלונה או לריאל מדריד, אם כי בשלב זה נראה כי פ.ס.ז' המועמדת המובילה להחתימו. בינתיים הקטלונים והבלאנקוס לוטשים עיניים לעבר כישרון ברזילאי אחר: ויטור רוקה בן ה-17 שישחק ב-23:00 עם אתלטיקו פרנאנסה מול פלמנגו בגמר גביע הליברטדורס. זאת אחרי שהכישרון הצעיר כיכב בשלהי הנוק אאוט של הליברטדורס בדרך לגמר.

בשמינית הגמר רוקה כבש במשחק הראשון מול ליברטד (1:2), בגומלין רבע הגמר הוא הבקיע את שער הניצחון ב-0:1 על אסטודיאנטס ובחצי הגמר הוא בישל בכל אחד מהמשחקים בניצחון 0:1 על פלמייראס וב-2:2 בגומלין. בליגה הברזילאית ויטור רוקה פתח שמונה פעמים בלבד בהרכב, אבל כבש ארבעה שערים.

רוקה שיחק במחלקת הנוער באמריקה מיניירו מבלו הוריזונטה ולאחר מכן בקרוזיירו, הוא ערך את הבכורה הרשמית תחת מאמן נבחרת ברזיל וריאל לשעבר, ונדרליי לושמבורגו, בגיל 16, שבעה חודשים ו-15 ימים. בעונת הבכורה שלו בקרוזיירו, רוקה כבש שישה שערים ב-16 משחקים, מה שגרם לאתלטיקו פרנאנסה לשלם עליו 4.3 מיליון אירו. בינתיים, לא רק בארסה וריאל התעניינו בחלוץ, אלא גם יובנטוס שהציעה כבר 15 מיליון אירו, אך נתקלה בסירוב. בכל מקרה, חוזהו של רוקה הוא עד קיץ 2027.

בינתיים, בארסה תתארח ב-22:00 (חי בערוץ ONE) אצל ולנסיה ותנסה לחזור לנצח אחרי ההדחה מליגת האלופות והתבוסה 3:0 לבאיירן מינכן. "אסור לפשל", נכתב בעיתון 'מונדו דפורטיבו', בעוד ב'ספורט' סימנו את המטרה: שלושה ניצחונות במשחקים שנותרו עד פגרת המונדיאל: מול ולנסיה, אלמריה ואוססונה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

פרנקי דה יונג עשוי לפתוח כקשר אחורי במקום סרחיו בוסקטס וגאבי צפוי לחזור להרכב, בעוד בהתקפה אמורים לשחק אוסמן דמבלה, רוברט לבנדובסקי ואנסו פאטי.