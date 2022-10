ישחק מול סביליה? בנזמה נטש את אימון ריאל

אחרי הזכייה בכדור הזהב, קארים בנזמה וריאל מדריד יארחו מחר (שבת, 22:00, חי בערוץ ONE) את סביליה בסנטיאגו ברנבאו וינסו להגדיל את הפער בצמרת מהיריבה המושבעת, ברצלונה, אחרי הניצחון 1:3 בקלאסיקו. הבלאנקוס עברו רגעים מתוחים באימון היום בצהריים מכיונו של קארים בנזמה שנטש את האימון אחרי שחש כאבים, אבל ייתכן שהוא ישחק. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

מוקדם יותר היו דיווחים סותרים בתקשורת הספרדית. ב'רלבו' דיווחו שבנזמה נפגע ולמרות שהפציעה לא חמורה, הוא ייעדר מהמשחק מול סביליה, אם כי לאחר מכן הם שינו את גירסתם ורק ציינו כי לא סיים את האימון ושהוא רוצה לשחק מול סביליה. במקביל, דווח ב'קופה' כי הצרפתי לא נפצע וישחק כרגיל, כך שנראה שבריאל יכולים לנשום לרווחה.

אחרי הקלאסיקו, בנזמה כבש בניצחון 0:3 על אלצ'ה שהעמיד את ההפרש מבארסה על שלוש נקודות וזאת אחרי שהקטלונים הגיעו לקלאסיקו מהפסגה. מתחילת העונה הצרפתי כבש שישה שערים ובישל אחד נוסף ב-11 משחקים בכל המסגרות כשבין היתר הוא גם סבל מפציעה ונעדר מהמשחקים מול מיורקה, אתלטיקו מדריד וחטאפה, שבכולם ריאל ניצחה.

יפרוש בקיץ? קרוס (La Liga)

בינתיים, קרלו אנצ’לוטי דיבר במסיבת העיתונאים והתייחס לעתידו של טוני קרוס, שמתכנן לפרוש כבר בסוף העונה: "אני חושב שהוא ימשיך. הוא יותר טוב משנה שעברה, אז היו לו מעט בעיות בתחילת העונה. דיברתי איתו והוא מאוד רגוע".

המאמן הוסיף: “הקבוצה בסדר גמור ויש דינמיקה מצוינת בין כולם. אבל אסור לשכוח שלכל משחק יש את הסיפור שלו וסביליה תנסה להתאושש מהמצב שלה כבר נגדנו. אין משחקים קלים”. ביחס לחוסר השאננות בחדר ההלבשה אמר: “כל קבוצה יכולה לנצח אותך כי אין כזה דבר קבוצה בלתי מנוצחת”.

כאשר נשאל על מצבת הפצועים בסגל ענה אנצ’לוטי: "טיבו קורטואה יחזור ורק דני סבאיוס יישאר בחוץ, השאר התאוששו. יהיו כמה שינויים, אבל אני לא הולך לשנות הרבה”.