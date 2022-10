פדרי והשלג, מודריץ' עם מדי ברצלונה ולבנדובסקי

לבן מול בלאוגרנה, ריאל מדריד מול ברצלונה, קארים בנזמה מול רוברט לבנדובסקי. אבל מה אם זה לא היה ככה? רגע לפני הקלאסיקו המסקרן שיגיע ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE), בעיתון 'מארקה' המדרידאי הציגו מציאות אלטרנטיבית שבה חלק מהשחקנים לובשים את החולצה של היריבה המושבעת. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

פדרי

זה כבר הפך לסיפור די ידוע, אבל כפי שהעיד פעם בעצמו, הקשר הצעיר כמעט חתם בריאל, אצלה נבחן בגיל צעיר, עד שמזג האוויר שינה את התוכניות. "היה שלג בכל מקום", נזכר פדרי בביקור ההוא במתחם האימונים של הבלאנקוס בתור נער, "התאמנו ממה שהיינו אמורים בגלל שהיה שלג על כל המגרש. בסוף הם אמרו לי שהרמה שלי לא מספיקה, לא אהבתי לקבל סירוב אז זה נתן לי מוטיבציה". מאוחר יותר סיפר פדרי: "כששמתי את החולצה של ריאל, הסתכלתי על הסמל ומשהו הרגיש לי לא נכון. בסוף הגעתי לקבוצה שרציתי".

רוברט לבנדובסקי

החלוץ שכבש פעם רביעייה במדי בורוסיה דורטמונד מול ריאל, היה מועמד לנחות בסנטיאגו ברנבאו לא פעם. בעבר הוא אפילו החליף סוכן ועבר לפיני זהבי כדי להגיע למדריד, אבל זה, כידוע, לא קרה. זהבי המיודד עם ז'ואן לאפורטה אפילו תרם להגעת הפולני לבארסה בקיץ האחרון. סוכנו הקודם של לבנדובסקי, צ'זארי קוצ'ארסקי, אפילו טען שהחלוץ חלם לשחק בריאל, ביקר את חתימתו בבארסה והסביר מה הפיל את המעבר לריאל: "הוא לא היה אמור להיות שם החלוץ הבכיר וזה לא היה רעיון טוב להגיע כמחליף של בנזמה".

רוברט לבנדובסקי (רויטרס)

פראן טורס

הקיצוני שהגיע לבארסה ממנצ'סטר סיטי, חוזר על ידי ריאל בזמן ששיחק במחלקת הנוער של ולנסיה. "כשהייתי צעיר היו לי כמה הזדמנויות לחתום בריאל, אבל ראינו שזה לא היה בשבילי", אמר טורס, "נתתי חשיבות להיות קרוב למשפחתי והחלטתי להישאר". למעשה, הספרדי סיפר שהיו לו ארבע הזדמנויות לחתום בריאל, אך המעבר לא צלח ולקלאסיקו הוא מגיע דווקא עם מדי ברצלונה.

לוקה מודריץ'

ובמעבר לצד השני. המראה והיכולת סידרו לקרואטי את הכינוי "קרויף של הבלקן" לפני שחתם בריאל והוא אף הצטלם עם החולצה מספר 14 של כוכב ומאמן העבר של בארסה. יש אפילו תמונה מפורסמת עוד יותר שבה מודריץ' עומד עם חולצת הבלאוגרנה והמספר 14, אך לבסוף הוא הצטרף לבלאנקוס והפך לאגדה בברנבאו.

מודריץ' והחולצה של קרויף (פייסבוק)

אורליאן טשואמני

הקשר הצעיר סומן בריאל עוד לפני שהצטרף אליה, אבל לפני כן ססק פברגאס, ששיחק עמו במונאקו ובעבר הרחוק יותר בבארסה, המליץ לאקסית מקטלוניה לצרף את הצרפתי. "דיברתי עם אנשים בבארסה כדי שיחתימו אותו", סיפק ססק, "הוא שחקן לעתיד, אבל מבחינה כלכלית הם לא היו יכולים להחתים אותו". בסופו של דבר, כידוע, טשואמני חתם בריאל ותפס את מקומו של קאסמירו בקישור של קרלו אנצ'לוטי.

אורליאן טשואמני וקרלו אנצ'לוטי (רויטרס)

מרקו אסנסיו

בארסה הייתה די קרובה להחתים את הקשר, עליו שתי היריבות המושבעות ניהלו מאבק עיקש. שוער העבר והמנהל הספורטיבי של הקטלונים בזמנו, אנדוני זוביזארטה, ניהל מו"מ עם מיורקה על אסנסיו וסיכם על 4.5 מיליון אירו, אבל הקבוצה מהאיים הבלאריים דרשה את כל הסכום במכה אחת, בעוד בארסה רצתה לשלם בתשלומים. העסקה נפלה ואסנסיו הגיע באותו הסכום לריאל. אגב, לאחרונה שוב נקשר שמו לקטלונים.