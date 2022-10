הרגע הגדול של העונה בלה ליגה הגיע. היום ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE) ריאל מדריד תארח את ברצלונה לקלאסיקו הראשון של העונה כששתיהן צמודות בטבלה לקרב על המקום הראשון. הקלאסיקו הגדול, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

רגע לפני שזה קורה זה הרגע שלכם לענות על השאלות הבוערות: לבנדובסקי או בנזמה, מי יערוך בכורה מוצלחת, שחקני המפתח, החוסרים והכי חשוב – מי תנצח את המשחק?