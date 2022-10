"יותר מקלאסיקו", ההתלבטות של צ'אבי: קונדה

"יותר מקלאסיקו", כך נכתב הבוקר (ראשון) בעיתון 'מונדו דפורטיבו' הקטלוני ואפשר להבין למה. אחרי ההסתבכות בליגת האלופות, ברצלונה מגיעה למשחק הגדול מול היריבה המושבעת, ריאל מדריד, ב-17:15 (חי בערוץ ONE) כשהיא יודעת שהוא יכול להאיץ את כדור השלג או להוציא את הקבוצה של צ'אבי לדרך חדשה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

בבארסה שהביסה 0:4 את ריאל בסנטיאגו ברנבאו בעונה שעברה, יסתפקו בכל ניצחון על היריבה המושבעת ובאותו המקום במטרה להשכיח את ה-3:3 מול אינטר. עם זאת, לקטלונים יש לא מעט בעיות ובראשן, כצפוי, ההגנה: צ'אבי קיבל חזרה את ז'ול קונדה שנכלל בסגל וגם אמור לפתוח, אבל לא ברור באיזו עמדה. למעשה ההחלטה הזו תכתיב את כל יתר החוליה האחורית שבה בעצם רק מקומו של אריק גארסיה מובטח.

אם קונדה יתופקד כמגן ימני במטרה לעצור את ויניסיוס, מרקוס אלונסו עשוי שוב להיות מתופקד במרכז ההגנה בעמדה שזרה לו כשאלחנדרו באלדה יהיה המגן השמאלי. אם קונדה יצוות לגארסיה כצמד הבלמים, באלדה יהיה זה שישחק בעמדה שונה ממה שהוא רגיל - כמגן הימני ואלונסו יהיה המגן השמאלי. בקישור ישנו סיכוי קטן להפתעה של הצבת פרנקי דה יונג במקום סרחיו בוסקטס, אם כי צ'אבי מאמין בקפטן בארסה. קדימה יותר צפויים לשחק גאבי ופדרי, ובהתקפה ראפיניה, רוברט לבנדובסקי ואוסמן דמבלה.

בשולי הדברים, בארסה עשויה לשחק ללא אף אחד מהקפטנים שלה: בוסקטס, ג'רארד פיקה, ג'ורדי אלבה וסרג'י רוברטו. פיקה ובוסקטס ספציפית ספגו ביקורות גדולות אחרי אינטר, אבל הם "רגועים, בטוחים בעצמם ובטוחים שיוכלו לעשות את העבודה אם ישחקו", כך לפי 'מונדו דפורטיבו', "הם יודעים איך לעמוד בלחץ".