"היה לי הכל בברצלונה, לעבור גבה ממני מחיר"

לואיס פיגו הפורטוגלי הוא אחד שמבין בקלאסיקו. עד כדי כך מבין, שהוא שיחק את משחק הכדורגל הגדול בעולם, גם במדי ברצלונה וגם במדי ריאל מדריד, באחד המעברים ששינו את פני הכדורגל העולמי. לקראת הקלאסיקו, התראיין שחקן העבר ל'גרדיאן' הבריטי וסיפר על התחושות מאותם ימים.

“היחיד שהחליט על המעבר היה אני”, קבע פיגו בנחרצות והמשיך: “היה לי הכל בברצלונה והמעבר לריאל מדריד גבה ממני מחיר כבד. הייתי מאוד רגוע, למרות שבאותו זמן הייתה לי אחריות לשמור על אלו שעבדו איתי אז. המעשים והחלטות שלקחתי הם רק שלי. שנה אחרי המעבר הפסקתי לעבוד עם הסוכן שלי, בגלל כמה סיטואציות שקרו בזמן המעבר ואמרתי לעצמי שאני פשוט יכול למצוא סוכן חדש”.

על כך שאיבד חברים רבים בעת המעבר אמר: “אולי זה טוב ש’איבדתי’ אנשים שחשבתי שהם חברים שלי אבל הם לא היו, אתה מבין את זה רק שזה קורה. האנשים האלה לא מוכנים להופיע איתך יותר בציבור בגלל איך שיסתכלו עליהם בברצלונה, אני מבין. כלומר, אני לא מבין, אבל לא אכפת לי. בסופו של דבר יש לי קונספט ברור למה זה חברות וזה יפתיע אותך, אבל אתה סובל בגלל מערכות יחסים שאתה חושב שהן מיוחדות ובסוף מתברר שהן לא.

לואיס פיגו. כמעט נהפך לסמל בברצלונה (מערכת ONE)

“אם זה לא היה לריאל מדריד, אולי בכלל לא הייתי עוזב. זה היה מאתגר, ההחלטה נבעה מזה ששכנעתי את עצמי שאני הולך להיות חלק חשוב במשהו גדול. זה יכול ללכת גרוע, אבל למזלי, זה לא היה הסיפור. במדריד הכל היה גדול יותר, הרגשתי שיש מסיבת עיתונאים כל יום, עשינו מסע משחקים בחו”ל, ובתוך כל זה היו הרבה אגואים ותחרויות בחדר ההלבשה”.

המאמן שהנחית את פיגו בברנבאו היה וינסנטה דל בוסקה, עליו לשחקן העבר יש רק דברים טובים לומר: “הרבה מההצלחה שלנו הייתה בזכותו. הוא אחד האנשים והמאמנים הטובים שפגשתי, לנהל 25 אגואים גדולים זה מהדברים הקשים בעולם, זה לא מזויף, האגואים באמת היו גדולים אבל עם זאת היו מקצוענים אדירים שתמיד רצו להתחרות, לנצח וכיבדו זה את זה. אם מישהו היה אומר “אני הכי טוב בעולם”, היה כאוס, אבל תמיד בצחוק ותמיד באווירה טובה”.