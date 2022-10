הנתונים קובעים: ויניסיוס קטלני יותר מדמבלה

הנה זה קורה. רגע האמת של העונה בספרד, כאשר ריאל מדריד תארח בסנטיאגו ברנבאו את ברצלונה למשחק הגדול ביותר באירופה (17:15, שידור חי בערוץ ONE), אך לפני שהקרב המסקרן יוצא לדרך, ויניסיוס ג’וניור מול אוסמן דמבלה ראש בראש. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

שני הקיצונים מגיעים לקלאסיקו כאקס פקטורים, האחד עדיין מחפש להשפיע יותר על ברצלונה ואילו השני הפך לכוכב של ריאל מדריד. כעת, שניהם מגיעים למשחק, כאשר הם יודעים שהיכולת שלהם תלויה מאוד בהצלחת הקבוצה. המספרים של ויניסיוס ללא ספק עולים על אלו של הצרפתי בכל הנוגע לכיבוש שערים. הברזילאי השלים 8 משחקים כשבכולם הוא פתח, השלים 760 דקות והבקיע 5 שערים. משמע הקיצוני של ריאל מדריד עם ממוצע שערים של 0.60 למשחק והוא מבקיע בכל 152 דקות בממוצע.

כבר שנים שבברצלונה מחכים לפריצה של דמבלה. לעומת הברזילאי, המספרים של הצרפתי נמוכים בהרבה. דמבלה שיחק כמו ויניסיוס (שמונה משחקים), אך ההבדל הוא כשבשישה מהם פתח ופעמיים עלה מהספסל. עד כה כבש הקיצוני של הקטלונים שני שערים בלבד ב-542 דקות. כלומר הנתונים של הצרפתי של הקטלונים פחות טובים משמעותית כשהוא כובש כל 271 דקות.

ויניסיוס ג'וניור (רויטרס)

דווקא בכל הנוגע לבישולים, הצרפתי של ברצלונה עולה על הברזילאי של ריאל. דמבלה עם 0.33 בישולים בממוצע למשחק לעומת 0.12 של ויניסיוס. גם בכל הנוגע למסירות מפתח מוצלחות הקיצוני של הקטלונים מסוכן יותר עם 1.83 בממוצע, כאשר הקיצוני של ריאל עם 0.71. דמבלה מוביל בכל הפרמטרים של המסירות ונראה כי הוא איכותי יותר מבין השניים בנתונים אלו. הצרפתי מוביל במסירות למשחק (51 לעומת 36), מסירות מדויקות (40 לעומת 28) ומסירות בשליש האחרון (31 לעומת 25).

שני השחקנים אולי מהמהירים בעולם, אך ויניסיוס מגיע כשהוא מסוכן וקטלני יותר מדמבלה בעיקר בגלל הדריבל. הברזילאי מוביל על הצרפתי בדריבלים (10.54 לעומת 7.97) וגם בדריבלים מוצלחים (5.57 לעומת 4.65) ובכל הנוגע לפעולות התקפה הנתונים מצביעים על כך שוויניסיוס מסוכן יותר מדמבלה במיוחד בשליש האחרון של המגרש.