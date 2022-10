"כמו באטמן": המסיכה של רודיגר לפני הקלאסיקו

חדשות טובות לריאל מדריד מכיוון אנטוניו רודיגר: הבלם יוכל לשחק מול ברצלונה אחרי שהתאמן הבוקר (שבת) עם מסיכה ויעמוד לרשות קרלו אנצ'לוטי בקלאסיקו מחר (ראשון, 17:15, חי בערוץ ONE). הבלם נזקק ל-20 תפרים בפניו אחרי התנגשות במשחק מול שחטאר דונייצק ולכן המסיכה, עליה נכתב בעיתון 'אס': "כמו באטמן". המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

רודיגר אמנם ייכלל בסגל, אבל ב'מארקה' מעריכים שהוא לא יפתח בהרכב מכיוון שאנצ'לוטי צפוי להעלות את אדר מיליטאו ודויד אלאבה כצמד הבלמים שינסו לעצור את רוברט לבנדובסקי וחבריו. אגב, רודיגר שיחק עם מסיכה גם כשהיה בצ'לסי בעונת 2020/21.

לעומת רודיגר, טיבו קורטואה ייעדר סופית מהקלאסיקו. אם בריאל עוד פינטזו על קאמבק של השוער מול בארסה, הוא לא עלה על הדשא בפתיחת האימון, מה שאומר שקרלו אנצ'לוטי יצטרך להסתדר בלעדיו. אנדריי לונין יעמוד בין הקורות מול היריבה המושבעת במה שיהיה האתגר הכי גדול שלו מאז הגיע למדריד.

בנוסף לקורטואה, גם דני סבאיוס הפצוע לא יהיה בסגל של ריאל לקלאסיקו, אם כי באופן טבעי זה הרבה פחות משמעותי.