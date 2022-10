רגע האמת: המבחן הגדול של צ'אבי בקלאסיקו

איך שלא תסתכלו על הקרב מחר (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE), זהו קלאסיקו משמעותי ביותר עבור ברצלונה. הוא אמנם לא גורלי במלוא מובן המילה ולא יכריע את עתידו של הפרוייקט, אבל יהיו לו השלכות עצומות ופיאסקו יעמיד בסימן שאלה את סיכויי ההצלחה של הבלאוגרנה בטווח הזמן המיידי ומעבר לכך. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

צריך לשים את הדברים על השולחן: הניצחון על ריאל 0:4 במרץ האחרון היה כיפי ומהנה מאוד מבחינת האוהדים ותרם רבות לחיזוק הביטחון העצמי של השחקנים, אבל בשורה התחתונה לא הייתה לו השפעה מיוחדת על מאזן הכוחות בין המועדונים. באותו שלב, ריאל כבר היתה בדרך הבטוחה לזכייה באליפות ועל המאמן קרלו אנצ'לוטי היה רק להגיד לשחקנים, בשיטת אלכס פרגוסון, כי "זהו רק עוד יום בהיסטוריה הארוכה שלנו". זה מה שנעשה, וזה עבד.

הלבנים לא רק השלימו בשקט תעשייתי את המלאכה בליגה, אלא גם זכו בליגת האלופות במסע שהצריך המון אופי ברגעים החשובים באמת. התבוסה הביתית בקלאסיקו הייתה הערת שוליים זניחה באחת העונות המופלאות בתולדות ריאל והיא כבר כמעט נשכחה.

ה-0:4 הוא כבר זיכרון רחוק. שחקני ברצלונה חוגגים בקלאסיקו ההוא (רויטרס)

למעשה, היא אפילו קצת עוזרת להתכונן נכון לקלאסיקו החדש, באופן קצת פרדוקסלי. למפגש במרץ הגיעה ריאל עם רצף היסטורי של חמישה ניצחונות על היריבה הקטלונית המושבעת. הוא נקטע כעת, והדבר מוריד את הלחץ לשמור אותו בחיים. זה כבר לא רלוונטי יותר והמטרה היא להתחיל רצף חדש. האלופה מרגישה פייבוריטית, אבל לא זחוחה כמו באביב. היא יודעת עד כמה המעידה עלולה להיות מרעישה.

גם בארסה יודעת שהתוצאה הקודמת לא ממש נחשבת. המבחן האמיתי יהיה העונה, כאשר יש לה – לפחות על הנייר – סיכוי להיאבק בצמרת על תואר האליפות. היא אפילו מגיעה לקלאסיקו בפסגה, בזכות הפרש שערים עדיף. אחרי הקריסה בליגת האלופות, הליגה נותרה כזירה החשובה ביותר העונה וכל המאמצים צריכים להיות מושקעים בה. אם לא תפסיד ותשמור על המקום הראשון, תוכל בארסה להניח את המחדלים באירופה מאחוריה. אם תיכשל גם בסנטיאגו ברנבאו, זה כבר ירגיש כמו משבר וכדור השלג עלול להתחיל להתגלגל ולהגיע למימדים רציניים.

ברצלונה תחזור לעצמה? (רויטרס)

כי הרי נכון לעכשיו, רוב התוצאות החיוביות של הבלאוגרנה הושגו במשחקים לא מורכבים. האתגר הקשה ביותר היה במשחק החוץ מול ריאל סוסיאדד באוגוסט, ושם זהרו במיוחד רוברט לבנדובסקי ואנסו פאטי בדרך ל-1:4 פנטסטי. שם גם ספגה בארסה את השער היחיד שלה עד כה בליגה. שם התחיל רצף הניצחונות על ויאדוליד, סביליה שמצויה בשפל, קאדיס, אלצ'ה, מיורקה וסלטה ויגו. בשני המחזורים האחרונים היו ניצחונות 0:1 דחוקים וברצלונה לא הייתה רחוקה מלאבד נקודות.

במקביל, הניצחון היחיד בליגת האלופות היה על ויקטוריה פלזן. לאחר מכן באו ההפסדים מול באיירן מינכן ואינטר, וביום רביעי – כאשר נדרש ניצחון על הנראזורי בקאמפ נואו – זה נגמר בהתרסקות הגנתית בתיקו 3:3. בפועל, אלמלא יכולת אדירה של מארק-אנדרה טר שטגן, החבורה של צ'אבי הייתה ראויה להפסד שלישי רצוף. לכן עכשיו מגיע רגע האמת של הסגל החדש, אשר נבנה בקיץ לפי בקשותיו של המאמן.

מנע הפסד. טר שטגן (רויטרס)

את הקדציה התחיל צ'אבי כאשר ציפיות האוהדים היו נמוכות מאוד. ליאו מסי עזב/הועזב (מחק את המיותר), מצב הרוח היה עגום וקשר העבר התקבל על תקן המושיע האולטימטיבי, בסגל מלא חורים. ואולם, אחרי שהמועדון מישכן את עתידו הכלכלי, ערך מסע רכש מתוקשר והחתים כוכבים רבים אשר בראשם לבנדובסקי, אמור המאמן הצעיר לספק קבלות כאן ועכשיו.

הוא עדיין האיש החזק ביותר במועדון ומעמדו לא יהיה בסכנה גם אם העונה תסתיים בפיאסקו מוחלט בכל החזיתות, אבל הספקות לגבי כישוריו בהחלט יעלו. אחרי הכל, אין לו ניסיון מעשי באימון פרט לליגה הקטארית והשאיפה להפוך לסוג של פפ גווארדיולה חדש לא מוסתרת. פפ זכה בטרבל בעונתו הראשונה, וכעת זו העונה המלאה הראשונה של צ'אבי. המסקנות הראשוניות יוסקו לפיה.

המסקנות יוסקו לפי העונה הזו. צ'אבי (האתר הרשמי של ברצלונה)

לקראת הקלאסיקו, מתמודד המאמן עם מכת פציעות לא פשוטה, במיוחד בהגנה. היעדרותם של רונאלד אראוחו, ז'ול קונדה, אנדראס כריסטנסן והקטור ביירין בו זמנית אילצה אותו לאלתר, כולל שימוש במרקוס אלונסו כבלם ובאלחנדרו באלדה כמגן ימני מול סלטה. כעת, קונדה צפוי להיות כשיר, גם אם לא באופן מוחלט, והדבר מציב את צ'אבי בפני דילמות חשובות מאוד בבחירת ההרכב. למעשה, זו המשימה הטקטית החשובה ביותר שלו מאז קיבל את התפקיד. האם יצליח לארגן את השורות על מנת לעצור את החוד האימתני של היריבה בלבן? זה המבחן שלו.

זה יהיה מבחן גם עבור ג'רארד פיקה, אם וכאשר יפתח בהרכב. הבלם הוותיק היה אמור להיות בשולי הסגל מתחילת העונה, אבל מכת הפציעות החזירה אותו למרכז הבמה, והוא ספג ביקורת נוקבת מאוד על הטעויות שביצע מול אינטר באמצע השבוע – ובמיוחד על חלקו בספיגת השער הראשון. אם ייכשל גם בברנבאו, זה עלול להיות המסמר האחרון בכל הקשור לתדמיתו שספגה לא מעט מהלומות בתקופה האחרונה.

זה הסוף? פיקה (רויטרס)

יהיה זה מבחן עצום עבור קונדה. הצרפתי יכול לשחק כבלם וכמגן ימני, וייאלץ להתמודד עם ויניסיוס וקארים בנזמה במשחק החשוב הראשון שלו במדים החדשים. בשורות סביליה, מאזנו מול ריאל לא היה חיובי במיוחד, עם תיקו וארבעה הפסדים בחמישה מפגשים. כעת הוא ינסה לשפר אותו בעיתוי לא אופטימלי מבחינתו, אבל רבות מאוד יהיה תלוי בו והאחריות על כתפיו עלולה להיות גדולה מדי.

יהיה זה מבחן עבור סרחיו בוסקטס, שצריך להוכיח כי הוא עדיין מסוגל להנהיג את הקבוצה ממרכז המגרש כמו בימים הטובים. לא כולם שמו לב, אבל בעונה שעברה שבר הקשר את שיא ההופעות הפרטי שלו בליגה – 36 משחקים. הוא כמעט ולא קיבל מנוחה, וממשיך להיות שחקן מפתח גם בנבחרת, כולל תרומה מצוינת ביורו 2020 בקיץ שעבר.

גם לו יש מה להוכיח. בוסקטס עם צ'אבי (רויטרס)

צ'אבי בונה את המערך סביבו, עם שני קשרים צעירים מאוד לפניו: פדרי וגאבי. יש ביקורת על יכולתו, במיוחד אחרי המשחק הכושל נגד אינטר בקאמפ נואו, במהלכו לא הצליח הכוכב בן ה-34 לעצור את המתפרצות כלל, אבל צריך לקחת בחשבון את העומס הגדול עליו. צ'אבי לא יוכל לדמיין את ההרכב בקלאסיקו בלעדיו, אבל האם הוא עדיין מסוגל לסחוב את הכל על גבו? ביום ראשון נקבל את התשובה.

בחוד, יהיה זה בעיקר המבחן של לבנדובסקי. לפולני 14 שערים ב-12 משחקים בכל המסגרות עד כה, אבל האתגר הגדול ביותר מגיע במשחקים גדולים מסוג זה. החלוץ לא הצליח לכבוש מול האקסית באיירן במינכן, נעלם לחלוטין בהפסד לאינטר בסן סירו, והצמד המאוחר שלו לא הספיק כדי לנצח את הנראזורי בקאמפ נואו. הפעם זה הצ'אנס שלו להכריע משחק קריטי עבור בארסה – וזו המטרה למענה הוחתם בגיל כה מתקדם.

מנגד, אצל ריאל כל השחקנים בטוחים במעמדם וגם הפסד שני ברציפות לברצלונה לא יזעזע את המערכת היציבה. גם במקרה כזה, היא תישאר פייבוריטית לשמור על הכתר בספרד, אבל היא יכולה להרוויח המון אם תנצח – והמומנטום איתה אחרי השיוויון הדרמטי של אנטוניו רודיגר מול שחטאר דונייצק ביום שלישי ששמר על מאזנה ללא הפסד מאז תחילת העונה.

המומנטום איתם. שחקני ריאל מדריד (La Liga)

נקודת התורפה עלולה להיות בין הקורות, אחרי שטיבו קורטואה לא הספיק להחלים בזמן בניגוד לתחזיות האופטימיות. אנדריי לונין האוקראיני יעמוד, אם כך, לראשונה בחייו באור הזרקורים במשחק ענק וזה הרגע לו חיכה מאז חתם בקבוצה אי שם ב-2018. המחליף התמידי מקבל צ'אנס נדיר, אולי חד פעמי, להוכיח שהוא מסוגל להיות השוער הראשון בסנטיאגו ברנבאו, והוא הנבחן המרכזי של האלופה במשחק הזה. אתם מוזמנים לקרוא את סיפורו כאן.

בשורה התחתונה, הקלאסיקו הזה חשוב יותר לברצלונה והסיכון מבחינתה גדול הרבה יותר, אבל זה לא יקטין את המוטיבציה של ריאל מדריד – אולי אפילו להיפך. צפוי לנו משחק מרתק ביותר, ולא מומלץ להחמיץ אותו בשום אופן.