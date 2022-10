המספרים מדברים: לבנדובסקי יעיל יותר מבנזמה

הערב (17:15, שידור חי בערוץ ONE) יגיע רגע האמת של העונה באירופה בכלל ובספרד בפרט – ריאל מדריד תארח בברנבאו את ברצלונה לעוד קלאסיקה של קלאסיקו, ורגע לפני שהטירוף מתחיל – הגיע הזמן לקצת השוואות. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

הרבה זמן לא היו בליגה הספרדית שני חלוצי-על שמשחקים בברצלונה וריאל, כאלה שמאדירים את היריבות ועושים אותה לגדולה יותר. כעת, לאחר שרוברט לבנדובסקי הצטרף לבארסה הקיץ, הוא הצית יריבות חדשה עם זוכה כדור הזהב המיועד קארים בנזמה והעלה את השאלה – מי החלוץ הטוב בספרד?

עוד מוקדם לענות על השאלה הזאת ותהיה לנו עוד עונה שלמה להתעסק בזה, אך רק לפני הקרב הגדול – קצת נתונים. המספרים של רוברט לבנדובסקי במדי הבלאוגרנה מתחילת העונה הם לא פחות ממדהימים. הפולני השלים בסך הכל 8 משחקים, כאשר ב-7 מהם הוא פתח, השלים 679 דקות והבקיע 9 שערים. כלומר לחלוץ הקטלני של הקטלונים יש ממוצע של יותר משער למשחק (1.19) והוא מבקיע בכל 75.4 דקות בממוצע.

רוברט לבנדובסקי חוגג (רויטרס)

לעומת זאת, הסיטואציה עם בנזמה מעט שונה. החלוץ הצרפתי סבל מפציעה ושיחק פחות משחקים (5) בהם השלים 495 דקות וכבש רק 3 שערים, שליש מהתפוקה של הפולני, אם כי שוב – הוא שיחק פחות. יחד עם זאת, עדיין היחס בין שערים לדקות משחק של הצרפתי הוא משמעותית פחות טוב כרגע עם עם שער כל 165 דקות בממוצע (0.55 שערים למשחק), אך מצפה לנו עוד עונה ארוכה וקלאסיקו רותח.

גם מבחינת בישולים לבנדובסקי פרודוקטיבי יותר עם 0.27 בישולים למשחק לעומת 0.18 של בנזמה. מבחינת בעיטות לשער, הצרפתי דווקא מאיים יותר עם עם 4.91 למשחק לעומת 3.84 של הפולני, אם כי חלוץ בארסה מסוכן יותר עם 2.52 בעיטות למסגרת לעומת 2 של חלוץ ריאל.

מבחינת שערים מצופים למשחק השניים קרובים מאוד כאשר ללבנדובסקי יש 1 לעומת 1.07 של בנזמה, ואילו בבישולים מצופים למשחק לבנזמה יש 0.22 לעומת 0.12 של יריבו.

בכל הנוגע למסירות, בנזמה הוא דווקא השחקן האיכותי יותר מבין השניים העונה כשהוא מוביל בכמות מסירות למשחק (45 לעומת 25), מסירות מדויקות למשחק (38 לעומת 19.5) ומסירות מוצלחות לשליש האחרון של המגרש (21 לעומת 10).