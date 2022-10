הקלאסיקו מציג: חיה פצועה פוגשת חיה טורפת

לכבוד הקלאסיקו הראשון של העונה (ראשון ב-17:15, שידור חי בערוץ ONE), אורי רייך, עמית לוינטל וניסים חליבה בפרק ספיישל של ONE Podcasts עם כל המחשבות, הניתוחים, המספרים והתחזיות לקראת המשחק הכי גדול בלוח השנה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

מה בתפריט: איך תשפיע התוצאה מול אינטר על בארסה, הרגע שצ׳אבי ניסה להימנע ממנו יותר מכל, האם העליהום על ג’רארד פיקה מוגזם, ההבדל המנטלי העמוק בין הקטלונים למדרידאים, בעל הבית שיש לאנצ׳לוטי וחסר ליריבה, והמלחמה התקשורתית בין הקבוצות.

בנוסף, קורטואה או טר שטגן, איפה צריכים לפתוח רודיגר וקונדה, האם ריאל תנטוש את השלישיה הקלאסית-חדשה באמצע, האם ייגמר הקרדיט לגאבי, חידת הכנפיים של ברצלונה, ואלוורדה או רודריגו או גם וגם, הלחץ הייחודי שיש על בנזמה, הפייבוריטית למפגש, ומה הסיכוי שבעונה הבאה אמבפה ישחק בקלאסיקו?