המחזור השישי של הליגה הספרדית נמשך בשעה זו, כאשר ריאל סוסיאדד מארחת את אספניול. אחרי שני מחזורים בליגה האירופית הלבנים כחולים עם שש נקודות, אך בזירה המקומית הם מדשדשים כשהם לא ניצחו בשני המחזורים האחרונים בליגה. מנגד, הקטלונים רק עם ניצחון אחד העונה יודעים שהם חייבים לצבור נקודות על מנת לברוח מהתחתית. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, משודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

הקבוצה מחבל הבאסקים פתחה את העונה טוב, כשניצחה 0:1 את קאדיס, אך לאחר מכן היא הובסה 4:1 על ידי ברצלונה. בשני המחזורים האחרונים חניכיו של אימנול אלגואסיל לא ניצחו, כאשר נפרדו ב-1:1 עם אתלטיקו מדריד והפסידו 2:1 לחאטפה. הלבנים כחולים ממוקמים במקום ה-12 בטבלה כשבמאזנם שני ניצחונות, תיקו אחד ושני הפסדים והם ינסו להתקרב לצמרת.

מן העבר השני, אספניול עם פתיחת עונה לא מוצלחת כשבמאזנה ניצחון ליגה בודד על אתלטיקו בילבאו. במחזור האחרון היא הפסידה 3:2 לסביליה והיא ממוקמת במקום ה-17 המסוכן. הקטלונים יקוו ליכולת טובה של חלוץ הרכש, מרטין בריית’ווייט, בכדי לצבור ניצחון שני העונה ולהתרחק מהתחתית.

בכל חמשת המפגשים האחרונים בין שתי הקבוצות, ריאל סוסיאדד יצאה כשידה על עליונה, כאשר היא ניצחה בארבעת המפגשים מתוך החמישה. אספניול רשמה ניצחון בעונה שעברה כשניצחה 0:1 את הבאסקים. מי תחגוג בסיום?