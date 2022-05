מסכמים עונה: צפו בתוכנית הסיום של אולפן הפנטזי

עוד עונה מלאה באקשן, דרמות ובעיקר בכדורגל משובח, הגיעה לסיומה בספרד, וזה הזמן להסתכל אחורה ולסכם אותה מנקודת המבט של LaLiga Fantasy ONE – ליגת החלומות הרשמית של הליגה הטובה בעולם. כל משחקי הליגה הספרדית שודרו בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

להורדת האפליקציה באייפון לחץ כאן

להורדה האפליקציה באנדרואיד לחץ כאן

אחרי שהמנג’רים המנצחים של לה ליגה פנטזי גרפו פרסים שווים לאורך כל העונה ובסיומה, נותר רק לראות מי היו השחקנים המצטיינים, המאכזבים והמפתיעים שגרמו לכך. וגם: הטיפים המנצחים של אלוף ליגת השדרים והפרשנים של ערוץ ONE, לקראת העונה הבאה שתבוא עלינו לטובה. את כל אלו קיבצנו לכם בתוכנית סיכום העונה של אולפן הפנטזי – צפייה חובה.