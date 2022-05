10 האריות: הצעירים המוכשרים ביותר באנגליה

המשותף לפרמייר ליג כמעט לכל אורך שנות קיומה, הוא שהליגה מורכבת מלא מעט כוכבים זרים. בנבחרת העשור של אלן שירר, מלך שערי הליגה בכל הזמנים, פרט לג'ון טרי ו-וויין רוני, כל שאר השחקנים היו זרים. בשנים האחרונות המצב השתנה – לאט לאט שחקנים מקומיים כמו הארי קיין, ג’יימי ורדי וראחים סטרלינג הפכו לחלק גדול מהפנים של הליגה והדבר בא לידי ביטוי גם בתוצאות של הנבחרת שהעפילה לחצי גמר מונדיאל 2018, גמר יורו 2020 וזכתה בתארים גם בגילאים הצעירים יותר.

השנה המגמה הגיעה לשיאה, כשכמעט הרוב המוחלט של השחקנים הצעירים שבלטו העונה בפרמייר ליג ומהווים את העתיד של הליגה הם אנגלים. חלקם פרצו רק העונה, וחלקם הוסיפו להיות דומיננטיים ולהתבסס כשחקנים מובילים בליגה ורובם כבר קיבלו צ'אנס בנבחרת הבוגרת. למעשה, כשנה אחרי ההפסד בגמר היורו לאיטליה בפנדלים וכחצי שנה לפני המונדיאל החורפי בקטאר – העתיד של אנגליה מעולם לא היה נראה ורוד יותר.

טרנט אלכסנדר ארנולד (23):

היבול: 19 בישולים, שני שערים, גביע הליגה, הגביע האנגלי ועזב לשמור 23 פעמים על רשת נקייה.

העונה: כשמוסיפים לכל הישגיו מהעונה את העובדה שטרנט אלכסנדר ארנולד הוא כבר שנה חמישית ברציפות שחקן הרכב בליברפול – כמעט בלתי אפשרי להאמין שמדובר בשחקן שעוד לא חגג יום הולדת 24.

טרנט אלכסנדר ארנולד (רויטרס)

טרנט הפך העונה לאחד השחקנים הטובים בעולם, לא פחות. אז נכון, בצד ההגנתי היו לו משחקים פחות מוצלחים ויש לו עוד לאן להשתפר - אבל ההשפעה המכרעת שלו על משחק ההתקפה של ליברפול שכבשה העונה הכי הרבה שערים בכל 130 שנות קיומה מאששת את הקביעה. הוא שבר את שיא הבישולים של סטיבן ג'רארד בעונה (ג'רארד בשיאו בישל 16, ארנולד כבר עם 19), מאז עונת 2018/19 יש לו 44 בישולים בפרמייר ליג, הכי הרבה בכל הליגה והוא בישל נגד כל אחת מ-19 הקבוצות הנוכחיות בפרמייר ליג.

עד 2018/19 היו רק שני מגינים עם כמות בישולים דו ספרתית בעידן הפרמייר ליג, כששניהם היו מאברטון: אנדי היצ׳קליף ב-1995 ולייטון ביינס ב-2011. טרנט סוגר מאז כבר שלוש עונות עם כמות דו ספרתית של בישולים בליגה. הדומיננטיות שלו בבניית המשחק ויצירת המצבים הגיעה לשיאה, הסינרגיה עם אנדרו רוברטסון המגן השמאלי מעולם לא הייתה טובה וקטלנית יותר, כשבחמש השנים האחרונות השניים מתקרבים כבר ל-100 בישולים משותפים. טרנט אלכסנדר ארנולד הוא הפליימייקר הראשי של ליברפול, כשהוא ממציא מחדש את עמדת המגן הימני בכדורגל המודרני.

הפליימייקר הראשי. טרנט אלכסנדר ארנולד (רויטרס)

העתיד: למרות שנותרו רק שני משחקים לסיום העונה – 2021/22 של טרנט אלכנסדר ארנולד הגיעה רק למחציתה, שכן שני המשחקים נגד וולבס (ראשון, 18:00) וגמר ליגת האלופות נגד ריאל מדריד בשבת הבאה יכריעו האם העונה של ליברפול ושלו תיזכר כעונה טובה עם שני גביעים מקומיים, או כעונה היסטורית אליה יתווסף גם תואר גדול. ואולי אולי אולי אפילו שניים.

הזכייה בגביע האנגלי קבעה שכבר בגיל 23 – לטרנט אלכסנדר ארנולד יהיה כל תואר אפשרי בקריירת המועדונים, וכל מה שנותר לו הוא להצליח לשכנע את סאות'גייט להעניק לו את המפתחות בקטאר, מה שלא ממש קרה בטורנירים הגדולים האחרונים.

סאות'גייט ישתכנע? טרנט אלכסנדר ארנולד (רויטרס)

פיל פודן (יחגוג 22 ב-28.5):

היבול: 14 גולים ו-11 בישולים.

העונה: המספרים של פיל פודן, שבעונה הקודמת הפך סוף סוף לשחקן מרכזי במנצ'סטר סיטי, די דומים לעונה הקודמת (אז היו לו 14 שערים ו-10 בישולים), אבל זו תהיה טעות למדוד את ההתקדמות שלו בשערים ובישולים בלבד, מכיוון שמה שאפיין את פודן השנה היה הגיוון ההתקפי הבלתי רגיל שלו: בכנף, כחלוץ וכקשר התקפי – בכל עמדה פיל פודן נראה כאילו הוא נולד לשחק בה וכשחקן הכי מסוכן על המגרש. ייתכן שאם היה משחק באופן קונסיסטנטי בעמדה אחת הוא היה כובש ומבשל יותר ו-ודאי שההחמצות והפספוס נגד ריאל מדריד בחצי גמר ליגת האלופות 'יושבים' עליו כמו על יתר האנשים בסיטי, אבל אחרי העונה הזו ניתן לומר בביטחון שפיל פודן הוא אחד משחקני ההתקפה הטובים בעולם, לא משנה איפה הוא יוצב.

העתיד: במקרה הטוב – מנצ'סטר סיטי תנצח את וילה בראשון ותזכה באליפות, אבל את כל שאר התארים היא איבדה ולכולם ברור שזו עונה מאכזבת וכושלת של המועדון שעשוי לסגור ארבע אליפויות בחמש השנים האחרונות ולבסס דומיננטיות כמעט פרגוסונית בליגה. בין אם זה יקרה ובין אם לא – אי אפשר כבר לחכות לשילוב של פודן עם ארלינג הולאנד שהולך להצית את הדמיון. אלא אם כן אתם אוהדי היריבות שהולכים לסבול ממנו.

שילוב של שניהם יהיה חלומי. פיל פודן וארלינג הולאנד (רויטרס)

ריס ג'יימס (22):

היבול: 6 שערים, 8 בישולים ועזר לשמור 16 פעמים על רשת נקייה.

העונה: אם לא הפציעה בשריר הירך האחורי – ייתכן והעונה האישית של ריס ג'יימס הייתה טובה עוד יותר. בתחילת את העונה אותה צ'לסי פתחה בסערה, הוא היה מלך השערים של הקבוצה. לא פחות. וכל זאת אחרי מעמדת המגן ואחרי שצ'לסי שילמה 115 מיליון על רומלו לוקאקו, שהתגלה כפלופ גם אצלה אחרי התקופה הדי כושלת שלו במנצ'סטר יונייטד. המספרים אמנם התאזנו עקב הפציעות והירידה ביכולת של צ'לסי לאורך העונה, אבל ג'יימס שמשתפר גם במשחק ההגנה המשיך להיות משמעותי מאוד בהתקפה ולהתאים היטב למערך שלושת הבלמים של תומאס טוכל.

עדיין יש לריס ג'יימס לאן להשתפר בשני צידי המגרש, אבל אם יהיה בריא בעונה הבאה – ייתכן שמאחד המגנים הטובים בליגה הוא יהפוך לאחד המגנים הטובים בעולם, ויהיה מעניין לראות האם תומאס טוכל יצליח להפוך אותו לתואם טרנט אלכסנדר ארנולד וז'ואאו קאנסלו שמשמשים כפליימייקרים של ממש בליברפול וסיטי ולא רק תומכים בהתקפה.

ריס ג'יימס (רויטרס)

העתיד: עם עזיבתם של אנטוניו רודיגר, סזאר אספיליקווטה ואנדראס כריסטינסן והעובדה שטיאגו סילבה לא הולך ונהיה צעיר יותר – ברור שההגנה של צ'לסי בשנים הקרובות הולכת להיבנות סביב ריס ג'יימס. בתחילה טרי עזב, אח'ר כך גארי קייהיל ועכשיו עם עזיבתו של אספיליקווטה – צ'לסי הולכת לעידן חדש לחלוטין ועל כתפיו של ריס ג'יימס, שאמנם לא שיחק עם השניים הראשונים, תוטל האחריות להנהיג הגנה חדשה שתתבסס עליו.

מייסון מאונט (23):

היבול: 13 שערים ו-16 בישולים.

העונה: למרות החטאת הפנדל בגמר הגביע נגד ליברפול בשבת, שקבעה שמייסון מאונט יפסיד גמר שישי ברציפות באצטדיון וומבלי אחרי שהפסיד בגמר פלייאוף הצ'מפיונשיפ עם דרבי (2019), בגמר היורו האחרון עם אנגליה, בגמר גביע הליגה (2022) ובשלושה גמרי גביע אנגלי רצופים (2020, 2021, 2022) – מאונט וצ'לסי יכולים גאים בעונה האדירה שלו, כשהוא סופסוף התפוצץ עם מעורבות ב-29 שערים, 12 יותר בהשוואה לעונה שעברה.

מייסון מאונט (רויטרס)

מפוטנציאל שמפציע רק מדי פעם, מאונט הפך לכלי התקפי מסוכן כששיפר את הסיומת שלו ואת התזמון במסירה האחרונה כשבאופן כללי כל המשחק שלו נראה בשל יותר ובוגר יותר, והוא למעשה הפך למנייה ההתקפית הבטוחה היחידה של צ'לסי בעונה האחרונה. מאונט לא כבש העונה בליגה נגד אף קבוצה מהטופ 6 פרט לווסטהאם, אבל ההופעה האדירה שלו נגד ריאל מדריד בגומלין רבע גמר ליגת האלופות שאמנם הסתיימה בהדחה יכולה אולי להצביע על כך שהקשר שיחגוג 24 בקיץ נמצא לקראת פריצה גם באלמנט הזה.

העתיד: כשטוכל מאמין בו, סאות'גייט מעניק לו את חולצת ההרכב ולצ'לסי יש בעלות חדשה, סביר שמייסון מאונט יישאר שחקן הרכב בבלוז ובנבחרת שלושת האריות, כשהבשורה הטובה לכל הגורמים היא שהוא רק משתפר מיום ליום.

הולך ומשתפר. מאונט (רויטרס)

אמיל סמית' רואו (21):

היבול: 11 שערים, 3 בישולים.

העונה: כילד אמיל סמית' רואו לא התקבל לאקדמיה של צ'לסי, ולמרות שהתקבל לאקדמיה של ארסנל – נראה היה שלבוגרים הוא לא ממש יתקבל: הוא הושאל תחילה ללייפציג ואז להאדרספילד, ועד אמצע העונה שעברה הוא כמעט ולא קיבל הזדמנויות בבוגרים. בחציה השני של העונה הקודמת הגיע הפריצה של סמית' רואו, כשהעונה הוא השלים את הפיכתו תוך שנתיים משחקן שבקושי מקבל את המקום בסגל לאחד הצעירים הטובים בליגה כשהפך לסקורר של ממש שמרחף על המגרש.

הוא כבש בדרבי, כבש נגד מנצ'סטר יונייטד ואפילו פעמיים נגד צ'לסי, אותה האחת שלאקדמיה שלה לא התקבל כילד. ג'יימי קארגר היטיב לתאר את סמית' רואו יותר מכולם: ''לפעמים שחקנים מפציעים ואתה פשוט לא יכול שלא לאהוב אותם. אני פשוט אוהב את הבחור הזה. אני רוצה שהוא יהיה טוב. אמרתי במהלך המשחק (נגד אסטון וילה, ארסנל ניצחה 1:3), הוא רץ עם הכדור הכי טוב בפרמייר ליג כרגע". סמית' רואו אמנם לא תמיד נמצא בהרכב והוא סובל מבצורת בישולים בת 27 משחקים, אבל מדובר באחד השחקנים שהכי כיף כיום לצפות בהם.

אמיל סמית' רואו (רויטרס)

העתיד: ארסנל כנראה לא תצליח לחזור לליגת האלופות ותשלים חמש שנות היעדרות מהמפעל. סמית' רואו שכבר שיחק שלושה משחקים בנבחרת ואפילו כבש שער, יהיה שם גם בעונה הבאה כדי לנסות ולהשלים את החזרה של ארסנל לצמרת הכדורגל האירופי והאנגלי.

בוקאיו סאקה (20):

היבול: 12 גולים ו-6 בישולים.



העונה: אחרי החמצת הפנדל המכריע בגמר היורו הביתי בוומבלי נגד איטליה – סימן שאלה ענק ניצב סביב הקריירה של בוקאיו סאקה – איך ילד שטרם חגג 20 יצליח להתמודד עם האכזבה ושברון הלב של מדינה שלמה?

בוקאיו סאקה (רויטרס)

אבל סאקה, שעד אז היה כישרון שלא ברור באיזה אלמנט של המשחק הוא הכי טוב, מינף את המכשול לקרש קפיצה כשהוכיח שהוא קורץ מהחומר של הגדולים ביותר – סאקה הניע העונה את ארסנל, הכפיל את כמות השערים שלו בקריירה והפך לאחד משחקני ההתקפה הטובים בפרמייר ליג. כמו כל ארסנל, סיום העונה שלו היה פחות טוב ושוב עלתה השאלה האם הוא יכול לתפקד ברגעי האמת כשלא כבש בתשעת משחקי הליגה האחרונים ובישל שער אחד בלבד ב-2020, אבל סאקה, רק בן 20, הוכיח בעונתו השלישית כשחקן הרכב בארסנל את יכולתו לצאת ממשברים ולהפוך לנשק התקפי של ממש, וסביר להניח שבעונה הבאה הוא ימשיך בשיפור שלו.

העתיד: בוקאיו סאקה ואמיל סמית' רואו הפכו העונה לצמד ה-UNDER 21 הראשון בליגה שכובש 10 שערי ליגה מאז וויין רוני וכריסטיאנו רונאלדו ב-2006/07, ויחד עם חברו מהפסקה הקודמת, מרטינלי, מרטין אודגור, ארטטה שהאריך את חוזהו ושאר הצעירים הנפלאים של ארסנל – סאקה ינסה להחזיר את ארסנל בעונה הבאה למקום אליו היא שייכת. או כמו ששרים אוהדי ארסנל: Here we go, oh! Saka and Emile Smith Rowe

בוקאיו סאקה (רויטרס)

דקלן רייס (22):

היבול: 4 שערים ו-4 בישולים, הוביל את ווסטהאם לחצי גמר אירופי ראשון מזה 46 שנה.

העונה: רייס הוא לא הקשר האחורי האנגלי הכי טוב בפרמייר ליג או הקשר האחורי הצעיר הכי טוב בליגה – הוא פשוט הקשר האחורי הכי טוב בפרמייר ליג בעונה האחרונה. כבר בקיץ האחרון רייס, אירי שעבר בגיל בוגרים לייצג את נבחרת אנגליה ועורר סערה, פתח במדי הנבחרת בגמר היורו האחרון בוומבלי והועדף על פנו של קפטן ליברפול ג'ורדן הנדרסון. העונה הוא הוכיח מדוע סאות'גייט שיווה לו כל כך הרבה משקל ביורו – רייס השתדרג בשנה האחרונה והפך לשחקן על, הוא מחלץ וחוטף כדורים ללא הפסקה, מציג עליונות בקרבות האוויריים ודוחף קדימה את ווסטהאם.

לפעמים כשרייס מתקל, נדמה שהכדור פשוט נשאר אצלו בתוך הנעל. עד כדי כך התיקול שלו נקי. על אף גילו הצעיר, רייס הוא המנהיג של ווסטהאם ואחת הסיבות המרכזיות להצלחתה של הקבוצה בשנתיים האחרונות כשהיא מסיימת פעמיים במקום השישי ומעפילה העונה לחצי הגמר של הליגה האירופית בשנתה הראשונה בהיסטוריה בשלב בתים אירופי. באחת ממסיבות העיתונאים העונה, מויס אמר שרייס לא למכירה, אבל מי שתעז לחשוב בכיוון תיאלץ להיפרד מלא פחות מ-150 מיליון אירו. עד כדי כך רייס מוערך, ועד כדי כך הוא התקדם בעונה האחרונה.

דקלן רייס (רויטרס)

העתיד: רייס מסרב להצעות החוזרות ונשנות של ווסטהאם להארכת חוזהו שמסתיים ב-2024. כל הגדולות באנגליה רודפות אחריו, כולל צ'לסי שניפתה אותו מהאקדמיה שלה בגיל 15. רייס הביע בראיונות את רצונו לשחק ביום מן הימים בריאל מדריד – ומי יודע, אולי רייס יעשה דווקא את המעבר הגדול לסנטיאגו ברנבאו ביום מן הימים.

טינו ליברמנטו (19):

היבול: עזר לשמור 8 פעמים על רשת נקייה, שער ושני בישולים.

העונה: ערב פתיחת העונה האחרונה, ספק אם מישהו מחוץ לאנגליה ידע מי הוא טינו ליברמנטו, אבלל לליברמנטו הספיק שסאות'המפטון, ששילמה קצת פחות משישה מיליון יורו לצ'לסי עבורו, ידעה. האזנאוטל לו רקע בפיתוח שחקנים צעירים עוד מימיו בלייפציג, הצליח לשכנע את המגן הצעיר שרצה לעזוב את צ'לסי כדי לשחק לחתום בקדושים, ולמרות ההצעות שהיו לו מגרמניה ומברייטון – השידוך היה מושלם: ליברמנטו שקיבל את המקום בהרכב תרם לסאות'המפטון רבות בשני צידי המגרש, גילה בגרות ואומץ מרשימים שלא אופייניים לגילו והפך לאחת הבחירות המועדפות על שחקני הפנטזי במשחק ליגת החלומות הרשמי של אתר הפרמייר ליג. לרוע מזלו, בחודש שעבר ליברמנטו נפצע בברכו והוא ייעדר תקופה ארוכה מאוד מהמגרשים.

טינו ליברמנטו (רויטרס)

העתיד: רק בריאות. אגב, בעתיד, ליברמנטו יוכל לייצג גם את נבחרות סקוטלנד או פורטוגל בשל מוצא הוריו. כרגע יש לו שלוש הופעות בנבחרת אנגליה הצעירה, אליהן הוסיף גם שער אחד.

מארק גוהיי (21):

היבול: עזר לשמור 13 פעמים רשת נקייה, 4 גולים, בישול, העפלה לחצי גמר הגביע האנגלי, קיבל מפטריק ויירה 7 פעמים את סרט הקפטן של קריסטל פאלאס בעונת הבכורה שלו במועדון.

העונה: שנים שמדברים על מארק גוהיי כאחד הבלמים הכי מוכשרים שצמחו באנגליה בשנים האחרונות, ואולי בעולם כולו. בשנת 2017 הוא זכה עם קבוצת הנוער של צ'לסי בטרבל כשהוא מקנח עם הצטיינות ובחירה לנבחרת בזכייה במונדיאל עד גיל 17 עם נבחרת אנגליה בקיץ של אותה השנה. העתיד של גוהיי, שבגיל שנה היגר עם הוריו מחוף השנהב לאנגליה נראה נוצץ – אבל רק בעונה האחרונה הוא הגיע לפרמייר ליג, לאחר שכמו רבים וטובים לפניו, ברשימה זו ובכלל, הוא נוכח לדעת שבצ'לסי במדיה שיחק מגיל 7 זה לא יקרה.

מארק גוהיי (רויטרס)

הבחירה בפאלאס אחרי שנה וחצי כמושאל בסוונזי התבררה במהרה כאדירה – גוהיי הפך מהר למעוז ההגנה של הנשרים ולשחקן הרכב קבוע, שיחק בהרכב בכל המשחקים פרט לאחד כשהוא מתהדר בנתון מדהים: פרט לאדמולה לוקמן, אף שחקן העונה לא הצליח לחלוף על פניו בדריבל. הכי מעט מבין כל שחקני ההגנה ב-5 הליגות הבכירות. ואם זה לא מספיק, גוהיי הוא הבלם מתחת גיל 23 ששמר הכי הרבה פעמים העונה על רשת נקייה בפרמייר ליג ונמצא במקום הרביעי בדיוק בכדורים ארוכים מבין כל בלמי הליגה. במשחקים האחרונים פטריק ויירה העניק לו את סרט הקפטן, ועם הופעת בכורה בנבחרת אנגליה, נראה שהשמיים הם הגבול עבור מארק גוהיי, שגם נבחר לשחקן העונה של קריסטל פאלאס על ידי אוהדי הקבוצה. עונת בכורה אישית מהחלומות.

העתיד: כשכל הבלמים של צ'לסי עוזבים – קשה שלא לחשוב על חזרה אפשרית של גוהיי לסטמפורד ברידג', הפעם מהדלת הקדמית, אבל לא יהיה קל לשלוף אותו מפאלאס שם הוא נהנה מכל רגע כל כך מהר.

קיירנן דוסברי הול (23):

היבול: 3 שערים ו-3 בישולים, העפיל עם לסטר לחצי גמר הקונפרנס ליג.

העונה: ייתכן והיו העונה שחקנים בני 23 ומטה שבלטו יותר העונה מדוסברי הול, אבל הסיבה שבחרתי בו לסגור את הרשימה היא הכנות שלו. דוסברי הול אמנם גדל בלסטר מגיל 6, אבל הוא שיחק בקבוצת המילואים, הושאל לבלקפול וללוטון טאון ולא קיבל צ'אנס אמיתי בקבוצה הראשונה של לסטר. כשהגיע הצ'אנס – דוסברי הול הודה שהוא מפחד. מאיך שהשחקנים האחרים יקבלו אותו, מאיך שהצוות יתייחס אליו ומגודל המעמד. מפה לשם, דוסברי הול סיים כשחקן העונה של השועלים. הוא התגבר על הפחדים, הפך לשחקן הרכב ולחולייה חשובה בקישור של השועלים והיה לאחת מנקודת האור היציבות והבודדות של לסטר בעונה האחרונה, שהייתה קצת פחות טובה עבורם בליגה כשנקבע שבעונה הבאה הם לא ישחקו באירופה.

קיירנן דוסברי הול (רויטרס)

“כדורגל זה אחד המשחקים האכזריים בעולם”, אמר דוסברי הול לאתר של לסטר אחרי הזכייה. ''בכל משחק אתה יודע שאתה במרחק ערב אחד מלהפסיד את המקום בהרכב ואתה צריך להיות ממש 'על זה' כדי להצדיק את הצ'אנס שאתה מקבל. החברים לקבוצה הפכו למשפחה שלי, הם שילבו איתי היטב בקבוצה ואני מרגיש חלק חשוב''. דוסברי הול אמנם פחד בתחילת דרכו, אבל דווקא המודעות העצמית שלו עזרה לו להתגבר על הפחד, להגשים חלום ולהפוך לחלק אינטגרלי מהמועדון בו גדל.

העתיד: בעונה הבאה, חובת ההוכחה תהיה על דוסברי הול להוכיח שהנסיקה שלו לא הייתה מקרית, ושהוא יכול להיות חלק מחזרתה של לסטר לצמרת הפרמייר ליג.