ממפיס ופיקה בהרכב, פאטי ואומטיטי בספסל

אחרי הזכייה של ריאל מדריד באליפות ספרד, נמשך המאבק על הכרטיס לליגת האלופות. לברצלונה יש הזדמנות טובה לשפר עמדות ולהתקרב משמעותית להבטחת המקום בצ'מפיונס כשתארח הערב (ראשון, 22:00, ישיר בערוץ ONE) את מיורקה וזאת מכיוון שגם אתלטיקו מדריד (הפסד 2:0 לאתלטיק בילבאו) וגם סביליה (1:1 מול קאדיס) מעדו. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

הרכב ברצלונה: מארק-אנדרה טר שטגן, דני אלבס, ג’רארד פיקה, רונאלד אראוחו, ג’ורדי אלבה, סרחיו בוסקטס, פרנקי דה יונג, גאבי, פראן טורס, ממפיס ופייר-אמריק אובמיאנג.

ניצחון של בארסה יאפשר לה לפתוח פער של תשע נקודות מבטיס החמישית לפחות זמנית, ארבעה מחזורים לסיום, אבל המשחק הזה יעמוד בסימן החזרה של אנסו פאטי. החלוץ שלא שיחק מ-20 בינואר בגלל פציעה, החלים, נכלל בסגל וגם צפוי לקבל דקות. הקטלונים מקווים שהכל יהיה בסדר עם הכישרון הצעיר, שהחליט שלא לעבור ניתוח, בשארית העונה והוא יוכנס לעניינים בהדרגה.

צ'אבי יודע כמה חשוב לחזור לנצח, ולא רק כי זה יעלה את בארסה למקום השני עם יתרון של שתי נקודות על פני סביליה. אגב, זה יהיה המשחק ה-800 שלו בבלאוגרנה - כשחקן (767) וכמאמן (33) ובכך הוא מקדים את פפ גווארדיולה (633 בסך הכל), יוהאן קרויף (610) וקרלס רשאק (518). עד עתה, ב-32 משחקיו כמאמן, רשם צ'אבי 17 ניצחונות, שמונה תוצאות תיקו ושבעה הפסדים.

מי יפתח? דמבלה ואדאמה (רויטרס)

