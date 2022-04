לבנדובסקי יגיע? לברצלונה יש עדיפות על פ.ס.ז'

במובן מסוים, התקפת ברצלונה בעונה הבאה עשויה להיות תלויה בזהבי. פיני זהבי. אמנם הקטלונים סימנו כבר מזמן את ארלינג הולאנד, אבל המצב הכלכלי ודרישותיו של הכוכב הנורבגי החלו לקשר אלטרנטיבות לקבוצה של צ'אבי כמו מוחמד סלאח ורוברט לבנדובסקי, אותו מייצג סוכן העל הישראלי.

העיתונאי פבריציו רומאנו דיווח בפודקאסט שלו, 'Here we go', כי כבר נוצר קשר בין בארסה ללבנדובסקי שמוכן לעזוב את באיירן מינכן בקיץ הקרוב אם לא יושג סיכום על הארכת חוזהו, עליו הוא חתום עד קיץ 2023. הסקורר הפולני רוצה שעתידו יובהר בקרוב ובשלב זה חוזה חדש אצל הבווארים נראה רחוק.

אם לבנדובסקי אכן יעזוב את באיירן, לבארסה תהיה עדיפות על פני פ.ס.ז', לפחות זו התמונה כרגע. הסיבות? הפולני פתוח למעבר לליגה הספרדית אחרי 12 שנים בבונדסליגה - בבאיירן ובבורוסיה דורטמונד - וגם מערכת היחסים הטובה בין ז'ואן לאפורטה לפיני זהבי.

איזה חלוץ הוא יקבל? צ'אבי (רויטרס)

כמובן שעסקה פוטנציאלית שכזו תעלה לבארסה לא מעט כסף כי היא תצריך מו"מ עם באיירן וכמובן פיני זהבי, אבל מדובר בסכומים הרבה יותר נמוכים מאשר ברכש של הולאנד. לבנדובסקי רוצה חוזה ארוך טווח ובבארסה מודעים לעניין. אמנם כבר החלו שיחות בין הצדדים, אבל הן לא בשלב מתקדם ועתידו של הפולני עדיין לא ברור.