בינגו: שחקני הרכש של ינואר שינו את ברצלונה

על עונת 2021/22 של ברצלונה אפשר כבר עכשיו לכתוב כמה מאות עמודים. העזיבה של מסי, הפתיחה הרעה בליגה, הפיטורים של רונלד קומאן וההגעה של צ'אבי, החזרות והפציעות של אנסו פאטי, התקופה הרעה של מארק אנדרה טר שטגן בשער וסאגת החוזה של אוסמן דמבלה - הרבה מאוד פרקים עצובים שנכנסו להיסטוריה של מועדון מפואר. נכון לעכשיו, הפרק על מה שקורה במועדון מאז חודש פברואר הוא הכי אופטימי שנכתב בחמש השנים האחרונות, כשהדובדבן שבקצפת יכול להגיע הערב מול ריאל מדריד (22:00, ONE). המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

אם ניזכר לרגע בתקופות הזוהר של ברצלונה בעשור הקודם, נראה ששיטת המשחק שלה בנויה ממספר אלמנטים שונים שהפכו את ההתקפה שלה לקטלנית: ניימאר/פדרו/הנרי היו השחקנים היצירתיים בכנפיים, שיכולים לעבור שחקן עם מהירות או בדריבל טוב, יחד עם מיקום טוב ברחבה. דני אלבס היה המגן החופשי בצד השני, כאשר הקיצוני בצד השני זז יותר לאמצע לנהל את ההתקפה. במרכז היה חלוץ מטרה, שיש לו מיקום טוב ברחבה והוא מספיק מהיר ועם טכניקה כדי לעבור שחקן באחד על אחד ובמרכז הייתה שלישיית קישור שמניעה את הכדור ואת שחקני ההתקפה, ובמידת הצורך גם נכנסת לרחבה להיות הרגל המסיימת.

ברצלונה של צ'אבי מתיימרת להיות כזאת, רק בתמונת מראה. הקיצוני הטכני נמצא עכשיו בצד ימין, אותם מאיישים אדאמה טראורה ואוסמן דמבלה, הקיצוני שנכנס פנימה לנהל את המשחק הוא בדרך כלל פראן טורס, כשבמקרים מסוימים גם גאבי וממפיס דפאיי מתפקדים בו, ג'ורדי אלבה הוא כעת המגן החופשי בצד שמאל ושלישיית הקישור מורכבת לרוב מסרחיו בוסקטס, פרנקי דה יונג ופדרי, שמאיישים באופן דומה את התפקיד שעשו צ'אבי ואנדרס אינייסטה.

שחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס)

בינואר, ברצלונה רשמה לליגה הספרדית ארבעה שחקנים חדשים, אך למעשה קיבלה יותר מזה. פדרי חזר מפציעה, דמבלה חזר עם ביטחון עצמי אחרי שחזר מגלות קצרה ביציע וארבעת שחקני הרכש השתלבו בצורה נהדרת במרקם הקבוצתי, בין היתר כי מה שמבקשים מהם מותאם לסט יכולות שלהם נכון לרגע זה. מתחילת חודש פברואר, שחקני הרכש היו מעורבים בכל השערים מול אתלטיקו מדריד ואוססונה, בשער השוויון הדרמטי מול אספניול, בשלושה שערים מול ולנסיה, ושער אחד מול אתלטיק בילבאו ומול אלצ'ה. 13 שערים בשישה משחקי ליגה. בסך הכל, שחקני הרכש היו מעורבים ב-20 שערים בעשרה משחקים בכל המסגרות.

צ'אבי חכם. השחקנים שהגיעו היו ביוזמתו והתאימו לשיטה שאותה הוא רוצה לבנות בברצלונה לשנים הבאות, והם יהוו את התשתית איתה הקבוצה תשתקם ותחזור למעמדה באירופה בחזרה. לא סתם המאמן הספרדי פתח עם לפחות אחד מהם בכל משחק מאז שהגיעו למועדון והם מביאים קבלות. צ'אבי מרעיף עליהם מחמאות בכל מסיבת עיתונאים בו הוא נשאל עליהם, והם מרוויחים אותם ביושר.

צ'אבי מרוצה (רויטרס)

"בארסה מאוד התגעגעה אליו"

השחקן הראשון שהגיע הוא דני אלבס ומשמש בעיקר תוספת מורלית לקבוצה שהייתה בשפל - הוא השחקן המעוטר ביותר בכדורגל העולמי ואגדת מועדון, לכן אין ספק שהוא האיש המתאים כדי לשקם את מצב הרוח של הקבוצה ולהחזיר לה את המנטליות המנצחת שאבדה אי שם ברומא/אנפילד/ליסבון.

בנוסף לכך, הברזילאי הגיע כדי להוות תחרות בעמדה שאותה אף אחד לא הצליח לאייש מאז שעזב - עמדת המגן הימני. רבים ניסו וכשלו להיכנס לנעליו הגדולות, וכעת אלבס הגיע כדי להיכנס אליהן בחזרה, או לפחות להכשיר את הקרקע למגן הגדול הבא אחריו. כשהעתיד של סרג'יניו דסט לא ברור, והדיבור על נוסייר מזראווי מתחזק בכל יום שעובר, קפטן נבחרת ברזיל לשעבר מוצא את עצמו בעמדת החונך ויכול לקחת על עצמו את האחריות לטפח את הדור הבא, כדי שהבא בתור שייכנס לנעליו, בין אם זה הניסיון הנוסף של דסט או מזראווי, יהיה מוצלח יותר ממה שהיה עד כה.

דני אלבס חוגג (רויטרס)

"הוא חיה רעה, החתמה נהדרת למועדון"

הרכש האחרון בחשיבותו הוא דווקא הבן האובד, אדאמה טראורה. הקיצוני האימתני, שנראה כמו סוס מירוצים עם עוצמה אדירה ודריבל נהדר, הוא כמעט בדיוק מה שצ'אבי חלם עליו בתור השחקן לכנף ימין - מישהו שיכול למשוך אליו שניים או שלושה שחקנים ולפתוח שטחים יותר קרוב לשער. בינתיים, נראה שאדאמה מרוצה מהשיבה הביתה, כאשר הוא כבר עכשיו בשמונה משחקים הצליח לבשל ארבעה שערים - אחד יותר ממה שעשה בשנה וחצי האחרונות בוולבס. לפי המחקר של CIAS, הוא השחקן שמנסה לעשות הכי הרבה דריבלים בממוצע למשחק עם אחוז הצלחה גבוה, שזה בדיוק מה שמאמנו הנוכחי רוצה ממנו.

הנוכחות שלו במועדון באה להגיד לנו משהו בצורה ברורה - צד ימין הוא הצד של שחקני הכנף. ברגע שהקיצוני מצליח להשתלט על הצד שלו בחלק ההתקפי, המגן הימני יכול להתקדם לכיוון המרכז ולעזור עוד קצת בהנעת הכדור. מול אוססונה ראינו את אלבס נכנס יותר פנימה ומשאיר את האגף פנוי, וזאת שיטה שמתאימה בדיוק לאדאמה. הוא יעיל גם בחזרה להגנה בזכות המהירות שלו, ככה שצ'אבי יכול לסמוך על כך שלפחות בצד ימין - החיפוי ההגנתי יגיע מהר מאוד.

אדאמה טראורה מול קאלידיו קוליבלי אחרי ניסיון דריבל נוסף (רויטרס)

"הוא כמו מתנה משמיים"

הרכש האחרון של חלון ההעברות בינואר, אולי אפילו בכל אירופה, הוא פייר אמריק אובמיאנג. קפטן ארסנל לשעבר ידוע בתור אחד כזה שנעלם ככל שמתקדמת העונה, אבל ככל הנראה זה לא יהיה המצב בברצלונה. עד עכשיו הוא עם שבעה שערים בעשרה משחקים בכל המסגרות, בדיוק אותה כמות שכבש בחצי השנה האחרונה בארסנל, אותה עזב בגלל סכסוכים בתוך המועדון. התפקיד של אובה גם כן מחולק לשניים: הראשון הוא כמובן לכבוש שערים ולעזור להניע את ההתקפה, בין אם זה במסירות לשחקני הכנף ובין אם זה בחיתוכים מהירים פנימה מיד אחר כך, תוך כדי ניצול ההתמצאות הטובה שלו ברחבה.

התפקיד השני הוא להרגיע את דמבלה. הצרפתי והגאבונזי חברים טובים עוד מהימים בדורטמונד, שם שיתפו פעולה במשך שנה והיו לאחד הצמדים הטובים והמלהיבים ביבשת. הרגע לפני המשחק מול אתלטיקו מדריד, בו דמבלה הזיז את כל שחקני הספסל של ברצלונה כדי לשבת לצד החלוץ, מראה את השינוי המרכזי של הקיצוני - עכשיו יש לו חבר קרוב, אז הוא מאושר וגם הכדורגל שלו מאושר. בעונה בה הצרפתים של הקבוצה לא מקבלים כמעט בכלל קרדיט, בין אם זה בגלל פציעות או יכולת רעה, דמבלה הרגיש לבד בחדר ההלבשה ועשה קצת בעיות. ההגעה של אובמיאנג אמורה לפתור את זה, ולראיה הוא כבש שער אחד ובישל עוד חמש פעמים מאז שהחלוץ חתם במועדון.

אוסמן דמבלה ופייר אמריק אובמיאנג חוגגים ביחד, כמו בימים הטובים (La Liga)

"ספקטקולרי, שחקן מהטופ העולמי"

הרכש החשוב ביותר של צ'אבי הוא גם היקר ביותר שלו, פראן טורס. כוכב נבחרת ספרד, שהצליח להגיע איתה עד לחצי גמר היורו, נחשב לדבר הבא בחלק ההתקפי של מדינתו ומיעט לקבל הזדמנויות במנצ'סטר סיטי. ברצלונה שילמה עליו 55 מיליון אירו כדי שיגיע למצות את הכישרון שלו תחת מאמן שיתן לו את המושכות להוביל את החלק ההתקפי מעמדה חופשית יותר, בה הוא פנוי לנהל את המשחק ולנסות להזין את החלוץ.

המשחק הראשון מול נאפולי בקאמפ נואו הציג את כמות הפוטנציאל שיש לו, כשהצליח להגיע לשמונה בעיטות לשער, אבל רק אחת מהן מצאה את הרשת באחד המשחקים היותר קשים שחווה בקריירה הקצרה שלו. הציפייה ממנו היא פחות לנסות לעבור את השחקן בדריבל, אלא במסירה שממנה הוא יוכל לקבל בחזרה את הכדור ולבעוט לשער. הצמד מול אוססונה בשבוע שעבר הראה טיפה מהיכולות שלו בתור אחד שמצליח להתמקם במקום הנכון וסיים עם הצמד הראשון שלו אי פעם בלה ליגה.

פראן טורס. הרכש המרכזי של צ'אבי (רויטרס)

השיטה של צ'אבי, והשחקנים שהוא הביא בינואר, יצרו תחרות בריאה בכל חלק שהיה צריך בו תחרות על המגרש והיו שחקנים בנמצא. ההגנה עדיין לוקה בחסר, אבל אם רוב הזמן הכדור ברגליים של ברצלונה, זה נזק משני שאפשר להתעסק בו בקיץ, כשהמטרות אליהן הקבוצה תהיינה שוב התמודדות על כל התארים.

כרגע, הכניסות של פראן טורס ואובמיאנג לאמצע המגרש עוזרות לשחרר את דה יונג ופדרי, שמרגישים הרבה יותר חופשיים להניע את הכדור ולהיכנס לרחבה בידיעה שיש להם אופציית מסירה במידה ויתקלו בשומר. בוסקטס שב לנהל את ההצגה, בדיוק כמו שהוא עושה בלה רוחה, ומראה פעם אחר פעם שעדיין אין לו תחליף בעמדת הקשר האחורי. ג'ורדי אלבה חזר לפרוח באגף שמאל עם שני שערים ושלושה בישולים, דסט מלהטט באימונים ונראה טוב על המגרש וגם המחליפים ממפיס, לוק דה יונג וניקו מראים שיש על מי לסמוך בספסל.

ממפיס דפאיי חוגג. יש על מי לסמוך (רויטרס)



המבחן המנטלי הראשון של צ'אבי בברצלונה

הערב ברצלונה תפגוש את הקבוצה שאף אחד לא רוצה לפגוש במגרש שאף אחת לא רוצה לשחק בו. ריאל מדריד ניצחה את ברצלונה בחמשת המשחקים האחרונים בין הקבוצות בכל המסגרות, כשהאחרון היה סוג של נוקאאוט במשחק בין קבוצה עם שאיפות לאליפות לבין קבוצת אמצע טבלה. הפעם, ברצלונה מגיעה מהמקום השלישי ועם מאזן נקי מהפסדים בליגה מאז תחילת חודש דצמבר. החיבור של השחקנים החדשים שהגיעו בינואר לקבוצה התברר ככזה שמשנה את המנטליות ואת מאזן הכוחות, והופך את הקרב בין הקבוצות לקצת יותר שקול למרות היתרון של הבלאנקוס.

בפעם האחרונה שצ'אבי עלה על הדשא בברנבאו, הקבוצה שבמקום השלישי ניצחה את הקבוצה שבמקום הראשון 1:3. אותה קבוצה שבמקום הראשון המשיכה לעונה בה זכתה בחמישה תארים, בעוד השנייה סיימה את השנה במקום השני עם תואר אירופי אחד ונחשב ליחסית שולי במועדון גדול. אז, המנצחת הייתה ריאל מדריד, המאמן היה קרלו אנצ'לוטי והתואר הבינלאומי בו זכתה היה הסופר קאפ האירופי. מיד בסיום העונה הגיע אגדת עבר של המועדון ולקח אותה לזכייה בעשרה תארים בשלוש שנים.

זינדין זידאן וגביע האלופות (רויטרס)

הפעם, ברצלונה היא זאת שמגיעה במקום השלישי, עם סיכוי לזכות בליגה האירופית ואגדת העבר כבר נמצא על הקווים ובונה את העתיד של המועדון. החלום הרטוב של צ'אבי הוא לעבור את מה שהשיג זינדין זידאן בריאל כמאמן, אך כעת כל שאיפותיו הוא להחזיר את הכבוד של הבלאוגרנה במשחקי הקלאסיקו ולנצח סוף כל סוף את היריבה המושבעת עם השחקנים אותם בחר, כי בלעדיהם, ככל הנראה, אותן שאיפות היו נהפכות רק לעשן שקוף.