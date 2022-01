ברוקלין שוב אכזבה, בוסטון שרדה מותחן בהארכה

We hit all the right notes against the Jazz tonight #PISTONSWIN

@SaddiqBey: 29 PTS / 6 REB / 1 AST / 10-14 FG / 5-7 3PT

@CadeCunningham_: 29 PTS / 1 REB / 8 AST / 10-17 FG

@Cory_Joe: 16 PTS / 1 REB / 4 AST / 4-4 3PT pic.twitter.com/ODXQQsryHv