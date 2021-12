אם טר שטגן יעזוב: בארסה סימנה ארבעה שוערים

(GOALKEEPER): If Marc André ter Stegen leaves, Barcelona is working on a list of four goalkeepers for next season:

Illan Meslier. [Leeds United]

André Onana. [Ajax]

Koen Casteels. [Wolfsburg]

Bartłomiej Drągowski. [Fiorentina]

