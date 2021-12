ויניסיוס ובנזמה בהרכב ריאל, הזאר על הספסל

ריאל מדריד ממשיכה בחודש העמוס שלה ותתמודד היום (רביעי ב-22:00, חי בערוץ ONE) מול אתלטיק בילבאו, במסגרת משחק השלמה. הלבנים, שניצחו את סביליה וביססו את מקומם בפסגת לה ליגה עם הפרש של ארבע נקודות על פני אתלטיקו השנייה, מקווים לנצח בפעם החמישית ברציפות במסגרת המקומית. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

הבלאנקוס שואפים להגדיל את הפער בפסגה לשבעה נקודות מהיריבה העירונית שנמצאת במקום השני. ויניסיוס ג’וניור וקארים בנזמה ימשיכו להוביל את התקפה של אנצ’לוטי, בעוד אדן הזאר חוזר לסגל ויחכה לקבל את הזדמנות שלו מהספסל. לוקאס ואסקס יפתח בעמדת המגן הימני במקומו של דני קרבחאל.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, לוקאס ואסקס, אדר מיליטאו, דויד אלאבה, פרלאן מנדי, קאסמירו, טוני קרוס, לוקה מודריץ’, מרקו אסנסיו, ויניסיוס ג’וניור וקארים בנזמה.

מאמן הבלאנקוס, קרלו אנצ’לוטי, אמר לקראת המפגש: “אני רגוע, כי השחקנים שלי רגילים להרבה משחקים, יש להם ניסיון ואין לנו בעיות. קארים בנזמה רק רביעי בכדור הזהב? הוא עדיין שחקן טוב וזה לא משנה, פרסים אישיים זה חשוב, אבל שום דבר לא קורה אם אתה לא זוכה. הייתה לו עונה נהדרת”.

קרלו אנצ'לוטי (רויטרס)

האיטלקי הוסיף: “לוויניסיוס יש איכויות כדי לזכות בכדור הזהב יום אחד. אדן הזאר בסדר, הוא התאמן. לא היו לו שום בעיות בשריר, אלא דלקת גסטרו. לא יגיע לריאל מדריד חיזוק בינואר, הסגל שלם, אבל אם מישהו רוצה לעזוב אז נחשוב על זה. לא יודע אם אנחנו פייבוריטים בליגה, מצבנו בסדר והנקודות שהשגנו מגיעות לנו”.

אדן הזאר שנעדר מכל משחקי ריאל מאז פגרת הנבחרות הקודמת – מול גרנאדה, שריף טירספול וסביליה – בגלל דלקת בקיבה, החלים ונכלל בסגל, כמו גם רודריגו. גם דויד אלאבה בפנים אחרי שלא נטל חלק באימון וקיבל מנוחה. לעומת זאת, גארת’ בייל ימשיך להיעדר.