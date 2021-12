מארב, אבנים ומולוטוב: אוהד נרצח בברזיל

Polícia confirma morte de um jovem de 20 anos em ataque de torcida organizada do Cruzeiro a ônibus com torcedores do Atlético-MG.

6 homens foram presos suspeitos de jogar coquetel molotov em um ônibus Move, que tinha a bordo 45 passageiros, nesse domingo (28/11).

