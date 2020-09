סבע: מקווה שאני לא באיזה חלום ואתעורר פתאום

דיא סבע וואו איזה שבוע עבר עלי הכל קרה כל כך מהר וממש לא ציפיתי לזה ממלון שהייתי סגור בו חודשיים וחצי בגלל המשחקים בסין ועד ההגעה לדובאי. קיבלו אותנו כמו מלכים ממש. הכל כל כך מרשים פה ואי אפשר אפילו לתאר את זה במילים המועדון דואג לי להכל וההחתמה שלי מרגישה הרבה יותר מרק כדורגל. ממש כל הזמן מדברים פה על זה שמדובר בהסטוריה רגע אחרי הסכם השלום והאווירה ברחובות ובמועדון לבבית ומאירת פנים אני רוצה ברגע הזה להגיד תודה קודם כל למשפחתי אישתי היקרה והילדים שהכל איתכם ובשבילכם. ההורים שלי אבא היקר אימא היקרה אחים וכל מי שנמצא במעגל המשפחתי התומך שלי תודה לאנשי הכפר שלי שכנים וחברים על התמיכה המדהימה הפרגון ועל ההבנה שאני מייצג את כולכם וגאה בכך אני רוצה להודות לסוכנים שלי רונן וגילעד קצב. רונן מהרגע שהתחברתי אלייך אתה מעביר אותי במסע קסום של הכרת תרבויות וכמובן דואג לי להכל. רועי רוזן עורך הדין שלי שפשוט שומר עלי ועושה עבודה נפלאה המסע הזה נמשך והוא פשוט קסום. מקווה שאני לא באיזה חלום ואתעורר פתאום רק התחלתי ועכשיו צריך להגביר ולעבוד קשה כי הכל מתחיל ונגמר בדשא תודה לבורא עולם. שמור לי על בריאות היקרים לי ומקווה שכולם ביחד נעבור מהר את תקופת הקורונה בריאות לכולם ותודה ????? ????? ???? ???? ???? ?? ???????? ?????? ?? ????? ???? ????? ???? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ?????? ? ???? ???? ???? ???? ????????? ?? ???????? ? ???? ???? ??? ... ???? ???? ? ???? ????? . ??? ???? ???? ??????? ???? ?????? ? ??? ????? ???? ?? ??? ????? ?????? ?????? ???? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ????? ????? ??????? . ???? ???????? ?? ?? ?? ????? ?????? ?????? ?????? ????? ????? ???????? ??????? ??? ??? ?????????? ??????? ? ?? ???? ??? ??? ?????? ? ?? ???? ???? ???????? ???? ???? ??????? ? ???? ????? ????? ?????? ????? ????? ?? ??????? ??????? . ???? ???????? ???? ????? ???????? ????? ?????? ???? ????? ??? ???? ??????? ?????? ????? ???? ????? ??? ?? ???? ??????? ???????? ? ???????? ? ???? ????? ? ??? ??????? ?? ????? ????? ???? ????? ??????? . ???? ?????? ????? ????? ??? ?????? ????? ????? ???? ??????? ??? ????? ?? ????? ? ????? ?????? ?????? ??? ?? ???? ?? ???? ??? ?????? . ???? ??????? ????? ????? ? ???? ???? ?? ???? ????? ????? ?????? ???????? ?? ???? ????? ?

