איציק זוהר התנצל על הריב הגדול בגולסטאר

בפרק הקרוב של גולסטאר אולסטאר אתם הולכים לראות ריב ביני לבין דין מרישניקוב במהלך משחק כדורגל חופים שנערך בקרוב ל50 מעלות חום תחת לחץ עצום וכמעט בלי אויר לנשימה ריב שמלווה בשפה מגעילה מצד שנינו בנוסף לקללות מגעילות אני כותב את הדברים האלו כדי להתנצל בפניי כל צופיי גולסטאר ובמיוחד הילדים שבנהם כי כל התנאים הקשים שחוינו והרצון הגדול לנצח לא מצדיקים ובטח לא מעבירים מסר נכון לילדים שצופים בין בבית אז רגע לפני יום כיפור אני רוצה לבקש סליחה מכם וגם מדין היקר שרצה בדיוק כמוני לנצח וכמישהו עם יותר ניסיון בכדורגל הייתי צריך לקחת את הריב הזה למקום טוב יותר זו לא הייתה שעתנו היפה ביותר אז שוב סליחה חברים/ילדים יקרים אם נפגעתם ממני מאיתנו ומהשפה שלנו שם וכמובן המשך צפייה מהנה כי בהחלט יש למה לצפות כי אין כמו גולסטאר בעולם ??

A post shared by איציק זוהר (@itzik_zohar_) on Sep 20, 2020 at 7:53am PDT