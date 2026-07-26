"יו"ר האיגוד פנה אליי במטרה לאזרח את אוטורו"

בעקבות חשיפת ONE, עופר ינאי פרסם: "באו אנשי מכבי ומכבי הקטנה ואמרו בואו נשנה את הכללים. האיגוד נופל לאינטרסים ובגלל זה הסנטר הפותח הוא סרור"

בעקבות חשיפת ONE על כך שאיגוד הכדורסל הקים לאחרונה ועדת מתאזרחים מיוחדת על מנת לקבוע מתווה מסודר ולהסדיר את מעמד השחקנים בקבוצותיהם, בה שמעון מזרחי ואלדד אקוניס ביקשו להגדיר שאותו שחקן שיבחר לשחק בנבחרת לא יוכל בליגה להיחשב כמתאזרח למשך שנתיים או 3, בעלי הפועל תל אביב עופר ינאי בגיב ברשתות וחשף כי יו”ר האיגוד, עמוס פרישמן, פנה אליו לפני מספר חודשים במטרה לאזרח את דן אוטורו.

בפוסט שהעלה בחשבון האינסטגרם הפרטי שלו, אמר ינאי: “נחתתי בהונג קונג לקראת שבוע מלא בפגישות, ראיתי את הכתבה ב-ONE וחשבתי שהגיע הזמן שאחלוק משהו שיושב עליי כמה חודשים. לפני כמה חודשים פנה אלינו האיגוד דרך עמוס פרישמן ואמר משהו שהיה משמח מבחינתנו שהאיגוד מעוניין בדן אוטורו בתור המתאזרח הבא והדבר הזה מבחינתם הצריך כמה שינויים.

“אחד השינויים המשמעותיים היה שנדאג אנחנו שהחוזה יהיה ללא ביי-אאוט, הוא שחקן מבוקש ושחקנים כמוהו רוצים את הגמישות הזאת ולכן היה לא פשוט לארגן את זה, אבל דאגתי לטפל בזה ועלות השינוי עלה משהו כמו 2 מיליון דולר כדי למלא את התנאי שביקש האיגוד. האיגוד טרח לציין שזה צריך להיות לקמפיין הקרוב, זה שכבר שוחק, ואז באופן פלא הדברים התעכבו במקום הוועדה ששם היה אמור לצאת, הכל התעכב.

"אם זו הפועל תל אביב - זה כבר לא מתאים"

“ומה שהתפרסם היום אני קיבלתי מאנשים שנמצאים שם בחדרי חדרים והסיפור שהם מספרים זה הבא: כאשר התברר שהמתאזרח הצפוי, שצריך לאשר את זה בסופו של דבר, המתאזרח הבא של הנבחרת זה דן אוטורו, באו אנשי מכבי ומכבי הקטנה, שזו הרצליה שבבעלות של משפחת רקנאטי, אמרו לא לא ובואו נשנה את הכללים.

דן אוטורו (באדיבות המועדון)

“עשרות שנים שמתאזרחים נתנו יתרון לקבוצה שהמתאזרח שיחק עבורה, וזה היה בסדר כל הזמן שזה היה מכבי ת”א או הפועל ירושלים, אבל אם זה הפועל תל אביב אז זה לא משהו מתאים, ואני רוצה שתבינו את המשמעות עבור חובבי הכדורסל. אם האיגוד היה נקי שפועל לפי המשימה שלו: לקדם את הכדורסל הישראלי, אז איגוד כזה המשמעות שהסנטר הפותח שלך זה אוטורו, ואם האיגוד מתנהג כמו שהוא מתנהג, נופל קורבן לבעלי אינטרסים שלא מייצגים את האינטרס הציבורי, אז הסנטר הפותח שלך זה בניה סרור”.