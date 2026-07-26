דרישה: מתאזרח בנבחרת לא ישחק כישראלי בליגה

שמעון מזרחי ואלדד אקוניס הובילו יוזמה למניעת הישנות תקדים קרינגטון, ומבקשים תקופת צינון. ביה״ד העליון קבע שהמהלך יאושר רק בהסכמת כל הקבוצת

איגוד הכדורסל הקים לאחרונה ועדת מתאזרחים מיוחדת, שמטרתה לגבש מתווה מסודר וברור בנוגע לאופן בחירת השחקנים המתאזרחים שיקבלו זימון לנבחרת ישראל, וכמו כן להסדיר את מעמדם מול הקבוצות שבהן הם משחקים.

כיום איגוד הכדורסל ממליץ לשר הפנים את מי לאזרח לטובת המשימות הלאומיות של הנבחרת. המצב הקיים מאפשר לקבוצתו של השחקן להרוויח באופן מיידי ממהלך זה, ליהנות מהפיכתו לישראלי ולרשום אותו בליגה כשחקן מקומי לכל דבר ועניין.

הרקע למהלך והרצון למנוע רווח כפול

מי שהופיעו בפני הוועדה הם בין היתר יו"ר מכבי תל אביב שמעון מזרחי ויו"ר בני הרצליה אלדד אקוניס. השניים דרשו כי במסגרת המתווה החדש, שחקן שיקבל אזרחות כדי לייצג את הנבחרת לא יוכל באותו הזמן לשנות את מעמדו גם במסגרת ליגת העל.

הדרישה הזו מגיעה ישירות בעקבות תקדים קאדין קרינגטון, שחקנה של הפועל ירושלים. כזכור, בנבחרת ישראל דרשו לצרף את הגארד לנבחרת במעמד של מתאזרח, ולאחר שמשרד הפנים אישר את אזרחותו, נהנתה הפועל ירושלים מהאפשרות לרשום אותו כשחקן ישראלי מן המניין בליגה.

קאדין קרינגטון (באדיבות איגוד הכדורסל)

תקופת הצינון והתנאי של בית הדין

גורמים באיגוד הכדורסל מציינים כי מזרחי ואקוניס ביקשו מהוועדה לקבוע תקופת צינון של שנתיים עד שלוש שנים. על פי ההצעה, זו התקופה שתחולק בין המועד שבו שחקן מקבל אזרחות עבור הנבחרת, לבין המועד שבו יורשה לשחק כישראלי בליגת העל.

בעקבות פנייתו של יו"ר איגוד הכדורסל עמוס פרישמן לנשיא בית הדין העליון, השופט בדימוס עודד מודריק, התקבלה החלטה עקרונית. מודריק קבע כי על מנת לאשר את המהלך המדובר, נדרשת הסכמה בכתב של כל 14 קבוצות ליגת העל.

הקבוצות נדרשות להגיש לאיגוד את הסכמתן הרשמית עד לתאריך 31.8.26. כעת ירית הזינוק ניתנה, ויהיה מרתק לראות כיצד יגיבו המועדונים השונים, כאשר לכל אחד מהם אינטרסים נפרדים בנושא