כך הפועל ירושלים כבשה את קני לופטון ג'וניור

סרטוני תדמית על הסיפור של המועדון, פגישה בביתו של מתן אדלסון, זריקות לסל, קרב של מקגרגור ושדרוג של 30% להצעה: מאחורי ההחתמה הגדולה של הקיץ

הפועל ירושלים הודיעה על החתמתו של קני לופטון ג'וניור, כפי שנחשף ב-ONE, ומסתבר שהדרך להחתמתו של הפורוורד הוורסטילי הייתה רוויה בקסם מהסוג של פעם, מה שנקרא אומנות החיזור, שנכונה כמעט לכל תחומי החיים. בירושלים רצו מאוד את לופטון ג'וניור, אז פשוט עשו את שהיו צריכים והתאימו את עצמם לסיטואציה. בסופו של דבר אנשי הבירה ראו את העשן הלבן לאחר עבודה רבה ומאומצת, שכללה כמה וכמה גורמים, פגישות וגם קרב אחד שלא סיפק את הסחורה, ולא מהסיבות הנכונות.

ההיסטוריה ידועה. כבר לפני שנתיים ניסו להנחית את השחקן בבירה, אך המהלך לא צלח. הרי לא אחת המשוואה נראית כך: קבוצה פונה לשחקן, השחקן מעדיף קודם NBA, וברגע שזה לא הסתדר והאופציות האחרונות ביורוליג או ליגות תחרותיות אחרות בכסף טוב אינן מתממשות, השחקן פונה לסין, שם הוא יקבל סכומים גבוהים מאוד. הסכומים המדוברים היו כאלה שלא הסכימו לשלם בירושלים באותם ימים.

הפעם במועדון בחרו לוודא שהכסף לא יהווה בעיה, אך עוד לפני הכסף הירושלמים דאגו שיהיה מדובר כאן בחיזור שלימים יכול להיות מוזכר במונחי הרומנטיקה של הספורט. גם הבעלים, מתן אדלסון, שמאוד רצה בלופטון ג'וניור, הצטרף באופן מיידי למאמץ המלחמתי. השחקן קיבל תחילה חומרים על המועדון: סרטונים שמספרים את הסיפור של האדומים-שחורים, סרטונים על הקהל, כמו גם על החזון.

מתן אדלסון (שחר גרוס)

במועדון הבינו שכדי לסגור את הפורוורד הם חייבים להפוך את זה לאישי. לא אישי כמו מייקל ג'ורדן ב"ריקוד האחרון", אלא יותר קשר אישי, והם לא חסכו בדבר. לופטון הוטס לווגאס לשלושה ימים, שם הוא שהה במלון עם גל מקל, מבעלי הקבוצה, והמאמן החדש של הקבוצה מהבירה, שעברה בסגל מהפכה של ממש. כמובן שהשחקן הגיע לווגאס כאשר כל השדרה המקצועית של המועדון הייתה שם לליגת הקיץ: דן שמיר, סשה אובראדוביץ' ויאיר שבח. כמובן שבנוסף אליהם גם מתן אדלסון עצמו היה שם.

הירושלמים מבחינתם פעלו בתוכנית סדורה והרימו את הקצב, שכן הפגישה המרכזית נערכה בביתו של מתן בלאס וגאס. נכחו בה כל מי שצוינו מעלה ובנוסף גם סוכנו של קני. הפגישה עצמה הייתה ארוכה מאוד וחיובית כמובן, וכדי להפוך את החיבור לאישי יותר כולם הלכו לזרוק יחדיו לסל במגרש הכדורסל שבביתו של מתן.

ברור שלא היה די בזריקות לסל כדי לסגור את העסק, ומאוחר יותר, עדיין באותו היום, הוזמן לופטון על ידי בעלי הקבוצה לקרב של קונור מקגרגור, ה-קרב, אם תרצו, החזרה המצופה והמיוחלת שהסתיימה עם קרע ברצועה הצולבת שניות בודדות אל תוך הקרב.

קני לופטון ג׳וניור, הגיע לקרב של מקגרגור (רויטרס)

לופטון הגיע ל״טי-מובייל ארינה״, כאשר גם מי שעוד נכח שם היה דיוויד רודי, חברו החדש לקבוצה. בתום האירוע של ה-UFC, ולאחר שכל אחד המשיך לדרכו, הירושלמים הרימו הילוך, או במילים אחרות המשיכו להפעיל מכבש לחצים גדול, כאשר אנשי המועדון הגיעו אפילו לשיחה עם אביו של השחקן.

הירושלמים שמו הצעה ללופטון ג'וניור, אך הבינו כי לאור המצב - כלומר רצונו של השחקן לחזור ל-NBA לצד הצעות גבוהות שיש לו מהליגה הסינית - החליטו להגיש לו הצעה נוספת, הפעם גבוהה ב-30%. לופטון התרצה וסגר בבירה בחוזה של 1.3 מיליון דולר, שכולל גם בונוסים גבוהים.

הפורוורד הוריד במשקל, ובמועדון רצו לוודא כי הרכש החדש שלהם מגיע מוכן לעונה הקרובה, כאשר בינתיים השחקן עובד ומתאמן במגרש שבביתו של טרייסי מקגריידי.