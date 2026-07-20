קנת' לופטון ג'וניור מועמד להפועל ירושלים

פרסום ראשון: השחקן בעל הניסיון ב-NBA, בליגת הפיתוח והליגה הסינית מועמד להגיע לקבוצה מהבירה. שיחק בעבר בממפיס ובשנתיים האחרונות במדי שנגחאי

הפועל ירושלים ממשיכה לבחון אפשרויות לחיזוק הסגל, ואחד השמות שנמצאים על הפרק הוא הפורוורד/סנטר האמריקאי קנת' לופטון ג'וניור, שמגיע עם ניסיון מה-NBA, ליגת הפיתוח והליגה הסינית, כך נודע לראשונה ל-ONE.

רוקי העונה בג'י-ליג ו-MVP בסין

לופטון, בוגר מכללת לואיזיאנה טק, לא נבחר בדראפט ה-NBA של 2022, אך במהרה הצליח להשיג חוזה בממפיס גריזליס. במקביל שיחק בקבוצת ליגת הפיתוח של המועדון, ממפיס האסל, ובהמשך עבר לפילדלפיה 76', שם הופיע גם במדי קבוצת הג'י-ליג דלאוור בלו קואטס. לאחר מכן המשיך ליוטה ג'אז ושיחק בסולט לייק סיטי סטארז.

בשנתיים האחרונות שיחק לופטון במדי שנגחאי שארקס מהליגה הסינית, שם רשם הצלחה גדולה. כבר ב-2023 נבחר לרוקי העונה של הג'י-ליג, ובהמשך הוכתר ל-MVP של הליגה הסינית. בעונה החולפת הוביל את קבוצתו לזכייה בגביע המועדונים, כשגם בגמר עצמו נבחר לשחקן המצטיין.

בנוסף להצלחותיו ברמת המועדונים, לופטון ייצג את נבחרת ארצות הברית עד גיל 19 בגביע העולם שנערך בלטביה בשנת 2021, וסייע לה לזכות במדליית הזהב.