הפועל י-ם הודיעה על החתמת קני לופטון ג'וניור

כפי שפורסם ב-ONE: הקבוצה של אוברדוביץ' צירפה לשורותיה את הפורוורד, בעל עבר ב-NBA ובג'י ליג, קני: "שמח להתחיל את המסע האירופי שלי עם הפועל"

כפי שפורסם ב-ONE, הפועל ירושלים הודיעה היום (ראשון) על החתמתו של הפורוורד האמריקאי קנת' (קני) לופטון ג'וניור (23, 1.98 מ') לעונה הקרובה, עד סיום עונת 2026/27.

לופטון ג'וניור מצטרף לירושלמים לאחר שצבר ניסיון ב-NBA, בג'י ליג ובליגה הסינית. הוא החל את דרכו ב- NBA בממפיס ובהמשך שיחק גם בפילדלפיה וביוטה. לאורך שתי עונות בליגה הטובה בעולם רשם 49 הופעות, כאשר משחק השיא שלו הגיע באפריל 2023, אז קלע 42 נקודות והוריד 14 ריבאונדים במשחקו הראשון בחמישייה של ממפיס מול אוקלהומה.

במקביל, ביסס את מעמדו כאחד השחקנים הבולטים בליגת הפיתוח. כבר בעונתו הראשונה (2022/23) זכה בתואר רוקי העונה, כששיחק בממפיס האסל, ובשתי עונותיו בליגה נבחר פעמיים לחמישיית העונה. ב-51 משחקים העמיד ממוצעים מרשימים של 23.4 נקודות, 9.9 ריבאונדים ו-3.8 אסיסטים למשחק.

סשה אוברדוביץ' (שחר גרוס)

באוקטובר 2024 עבר לסין וחתם בשאנגחאי שארקס, שם שיחק בשתי העונות האחרונות והפך לאחד הכוכבים הגדולים של הליגה הסינית. כבר בעונתו הראשונה הוביל את הקבוצה וזכה בתואר ה - MVP של הליגה בזכות ממוצעים נהדרים של 24.4 נקודות, 12.2 ריבאונדים ו-6.5 ריבאונדים למשחק. בעונה החולפת זכה עם הקבוצה באליפות.



לופטון ג'וניור גם היה היה מהכוכבים הגדולים של גביע העולם עד גיל 19 בשנת 2021, והוביל את נבחרת ארצות הברית לזכייה במדליית הזהב. הופעתו בגמר מול צרפת הייתה מהזכורות בטורניר, שם היה מהשחקנים המרכזיים בניצחון האמריקאי.

קני לופטון ג'וניור אמר לאחר החתימה: "אני שמח להצטרף להפועל ירושלים ולהתחיל את המסע שלי בכדורסל האירופי. מהרגע הראשון התרשמתי מהשאיפות הגבוהות של המועדון, ואני רוצה להודות למאמן סשה אוברדוביץ' ולהנהלה על האמון שנתנו בי. אני כבר מצפה להגיע לירושלים, לפגוש את האוהדים, להכיר את החברים החדשים שלי לקבוצה ולהילחם בכל משחק בשביל המועדון. יאללה הפועל!"

שחקני הפועל ירושלים מודים לקהל (אורן בן חקון)

מאמן הקבוצה, סשה אוברדוביץ', הוסיף: "קני הוא שחקן עם שילוב נדיר של כוח, כישרון ויכולת להשפיע על המשחק. הוא יביא לנו נוכחות משמעותית בצבע, שליטה בריבאונד ויכולות התקפיות מגוונות. הוא הוכיח את עצמו בתחנות שעבר לאורך הקריירה שלו, ואנחנו בטוחים שהוא יוסיף לנו איכות משמעותית בשני צדי המגרש. אנחנו מאושרים שהוא מצטרף להפועל".