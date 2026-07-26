בליץ' לקח קשה מאוד את הפציעה, ייעדר 4 חודשים?

קשר מכבי ת״א מתוסכל מהאבחנה של שבר בעצמות המסרק בכף רגלו, בקבוצה מקווים שההחלמה לא תהיה ארוכה כפי שחוששים. סוקלר יחתום לאחר בדיקות רפואיות

מכבי תל אביב קיבלה בהלם את תוצאות הבדיקות שערך כריסטיאן בליץ', אשר בישרו על שבר בעצמות המסרק בכף רגלו. הקשר הסרבי לקח קשה מאוד את הפציעה והיה מתוסכל מאוד כאשר נחת בישראל כשהוא נעזר בקביים כדי ללכת. בקבוצה מקווים שההחלמה לא תהיה ארוכה כפי שחוששים, כאשר אמש, לאחר חשיפת חומרת הפציעה של בליץ' כאן ב-ONE, גורם בסביבת המועדון העריך שהיעדרותו יכולה להימשך כארבעה חודשים לפחות.

מדובר בפציעה מסובכת, באזור שאיחוי העצמות בו לא פשוט, ולאחר מכן גם ההסתגלות בחזרה לנעלי כדורגל היא לא עניין כל כך מובן מאליו, מה שלעיתים גורם לשחקן להיעדר זמן ארוך יותר עד שהוא מוצא לעצמו את הסידור הנוח כדי שלא ירגיש כאבים או מגבלה כלשהי. למכבי ת"א כבר היו בעבר שחקנים שסבלו מפציעות דומות, וחזרתם נעה בין שלושה לארבעה חודשים.

בליץ' נרכש הקיץ בכמיליון אירו, דווקא אחרי עונה שבה חווה ארבע פציעות שונות, כאשר שלוש מהן היו משמעותיות וגרמו להיעדרויות ארוכות מאוד שלו, אולם כל הפציעות היו שונות. שני קרעים בשני שרירים שונים, שבר מאמץ בגב שנולד כתוצאה משיקום לא טוב, ושבר בארובת העין אחרי התנגשות ראשים חזקה. ביום חמישי מול שריף טירספול, השבר בעצמות המסרק התרחש ממש איך שנכנס, בתיקול שהיה נראה סטנדרטי לגמרי, אך כנראה כלל דריכה רעה על הרגל שהובילה לכך.

כריסטיאן בליץ', פציעה חמישית מאז שהגיע למכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי ת"א תצטרך להחליט כיצד היא מתנהלת כעת בכל הנוגע להמשך הקיץ שלה. התכנון מראש היה כן לצרף קשר אחר במקום קרווין אנדרדה, ועל הנייר, הפציעה של בליץ' לא אמורה להפריע לנושא או לשנות את הכיוון. בליץ' גם כך לא היה יכול לשחק עד המחזור החמישי שלה עונה ובתוספת הפגרות שיש בחודשים ספטמבר ונובמבר, היעדרותו תהיה בערך עד המחזור העשירי, זאת בהנחה שזמן ההיעדרות שלו אכן יהיה כ-4 חודשים ומטה.

סוקלר יחתום בכפוף לבדיקות רפואיות

בינתיים, אמש נחת בישראל החלוץ הסלובני, אסטר סוקלר, והוא יעבור בדיקות רפואיות לקראת חתימה על חוזה לשלוש שנים במכבי ת"א. החלוץ ירוויח כ-300 אלף אירו נטו, הצהובים ישלמו כמיליון אירו עבורו לרדינצ'קי, ממנה נפרד כבר לפני שלושה ימים. בשל מחסור בטיסות מבלגרד, סוקלר עשה את דרכו מסרביה לסלובניה ביום שישי האחרון ומשם הגיע לישראל אתמול בערב.