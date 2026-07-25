שבר בעצם כף הרגל לבליץ', עלול להיעדר זמן רב

קשר מכבי ת"א שנפגע במהלך המשחק מול שריף טירספול, סובל מפגיעה בעצמות המסרק. החשש: עלול להיעדר כשלושה חודשים. אסטר סוקלר נחת לבדיקות וחתימה

מכה לא פשוטה למכבי תל אביב: הקשר כריסטיאן בליץ', שנפצע במהלך המפגש מול שריף טירספול ביום חמישי האחרון, סובל משבר באחת מעצמות המסרק של כף הרגל. כזכור, הקשר עלה כמחליף במהלך ה-0:5 על היריבה ממולדובה, וממש לאחר הכניסה היה מעורב בתיקול בחלק המגרש של שריף, שם כנראה ספג דריכה חזקה על כף רגלו שהובילה לפציעה.

בליץ’ היה צריך להיעזר בקביים כדי לעזוב את מולדובה ועם הגעתו לישראל נלקח לסדרת בדיקות, ממנה עלתה האבחנה הלא פשוטה. במועדון חוששים כי הפציעה שמוגדרת פציעת ספורט מורכבת מאוד, תשבית את הקשר לתקופה ממושכת, כאשר ההערכה הראשונית היא שהוא עלול להיעדר מן המגרשים כ-3 חודשים.

צריך לציין כי מדובר באזור לא פשוט לטיפול ומשך ההיעדרות הוא מאוד קשה לחיזוי. הוא יכול להיות נמוך יותר או גבוה יותר משלושה חודשים, כשזו ההערכה הראשונית. מדובר במכה מקצועית לא פשוטה עבור הצוות המקצועי של הצהובים, שיצטרך למצוא פתרונות במרכז השדה למשחקים הקרובים באירופה. מהליגה הוא כזכור מורחק מחמשת המחזורים הראשונים.

אסטר סוקלר (IMAGO)

בתוך כך, לצד הבשורות הלא טובות בגזרת בליץ', במועדון ממשיכים לעבוד על חיזוק הסגל: אסטר סוקלר כבר נחת הערב (שבת) בישראל ובהמשך יעבור בדיקות רפואיות מקיפות, שבסיומן – ואם לא יירשמו הפתעות של הרגע האחרון – הוא צפוי לחתום רשמית על החוזה ולהצטרף לקבוצה.

מכבי ת”א תשלם כמיליון אירו לרדניצ’קי הסרבית והחלוץ צפוי לחתום לשלוש שנים. בעונה שעברה רשם 15 שערים בליגה הסרבית ובשבועות האחרונים ניהלו הצהובים משא ומתן ארוך על מנת להשלים את העסקה להבאתו.