ירין אבוחצירה אמור לחתום השבוע על חוזה חדש

כפי שפורסם ב-ONE, מכבי נתניה תבטיח את עתידו של היהלום שכבש מול הפועל ירושלים. נוואצ'קו קרוב להצטרף. וגם: עזיז אוואטרה ומתי חזיזה יערוך בכורה

מכבי נתניה פתחה אמש (שבת) את משחקי גביע הטוטו ברגל ימין, עם ניצחון ביתי 1:3 על הפועל ירושלים, כאשר היהלומים הראו כמה כישרון יש להם בחלק הקדמי העונה וזאת עוד לפני צירוף של שחקן אחד נוסף לפחות ולפני שדולב חזיזה נכנס לכושר.

עוז בילו ובאסם זערורה, עם שער ובישול כל אחד, המשיכו להיות השחקנים הלוהטים בנתניה, אך מי ששוב המשיך לגנוב את ההצגה והראה פעם נוספת גרף ההתקדמות היה ירין אבוחצירה הצעיר, שכבש את שער הבכורה שלו בבוגרים יומיים לפני יום הולדת 16. אבוחצירה גם עשה היסטוריה כשהיה לכובש הצעיר ביותר בגביע הטוטו.

גם המאמן רוני לוי החמיא לשחקן בסיום וציין כי מבחינתו, מי שטוב ישחק והוא לא מסתכל על תעודת זהות, כאשר כרגע, הפנים של נתניה לעבר שימור השחקן לשנים הקרובות, כפי שפורסם ב-ONE. היהלומים הבינו כי מספר קבוצות בישראל וגם באירופה מתעניינות בשחקן, שמסומן כאחד הפרוספקטים הגדולים של הכדורגל הישראלי וכזכור אביו שמעון אבוחצירה וסוכנו ניר אמיר, המריאו למחנה האימונים בפולין לפגישה מיוחדת.

רוני לוי מברך את ירין אבוחצירה. לא מסתכל על תעודות זהות (ראובן שוורץ)

אם לא יחולו הפתעות, השחקן אמור לחתום על חוזה ארוך טווח לפחות שלוש שנים במועדון במהלך השבוע הקרוב, כאשר סעיף השחרור יבוטל. בכל אופן, נראה שאבוחצירה מתוכנן לשחק לא מעט אצל רוני לוי, שהוכיח לאורך השנים כמה הוא יודע לקדם שחקנים צעירים.

חזיזה לא צפוי לשחק מול מכבי פ”ת, אופטימיות לגבי נוואצ’קו

בינתיים, דולב חזיזה הגיע אמש לראשונה לאצטדיונו הביתי החדש והתקבל באהבה, כאשר בצוות המקצועי יקבלו החלטה ביחד איתו מתי יהיה כדי לשלבו לראשונה, לאור העובדה שלא התאמן בעשרת הימים האחרונים. הסיכויים שישחק כבר ברביעי מול מכבי פתח תקווה לא גבוהים, אך ייתכן שישתלב במשחק שלאחר מכן.

בנתניה ממשיכים בניסיונות להתחזק, כאשר במועדון מביעים אופטימיות שיצרפו את הקשר כריסטיאן נוואצ'קו, המשתייך לשפילד יונייטד האנגלית. התנאים הכספיים מול השחקן כבר סוכמו, כאשר הוא ביקש עוד מספר ימים כדי לתת תשובה סופית. השחקן הביע חשש תחילה מהמצב הביטחוני, אך בנתניה מאמינים שעוד כמה ימים של רגיעה יעשו את העבודה.

דולב חזיזה הגיע לצפות בקבוצתו החדשה (ראובן שוורץ)

ומה הלאה? צירופו של חזיזה גרם לכך שבשלב הראשוני יצורף רק נוואצ'קו, ושתוך כדי תנועה יחליטו בנתניה האם לצרף קשר זר נוסף. במקביל, במועדון צופים בבלמים ועדיין אין התקדמות עם אחד המועמדים, כאשר גם עתידו של עזיז אוואטרה עדיין בסימן שאלה, כשאתמול לוי התבטא בסיום ואמר שהוא מחפש קשר אחורי, כשהקשר מחוף השנהב כלל לא שותף.

"אין יותר כיף מלשחק פה באצטדיון עם הקהל שדוחף אותנו. עבדנו קשה כל מחנה האימונים ואנחנו משתדלים ליישם את מה שהמאמן מבקש מאיתנו", סיכם הקשר עמרי שמיר, שזוכה ליותר קרדיט בפתיחת העונה. "אנחנו רוצים למצות את כל הפוטנציאל שלנו ובטוחים שיש לנו הרבה.

"אנחנו חושבים שאנחנו ראויים לצמרת ולמקומות הכי גבוהים ובעזרת השם נוכיח את זה העונה. בע"ה נשמח את הקהל. אני מקווה שהקבוצה תצליח ושאשחק כמה שיותר ואעזור לקבוצה", הוסיף.