התקדמות במגעים לחוזה חדש לירין אבוחצירה

לב זימן את אביו של השחקן וסוכנו אמיר למחנה האימונים, הצדדים מתקרבים לחוזה בוגרים ראשון ולביטול סעיף השחרור ונתניה תבטיח את עתידו של הטאלנט

ירין אבוחצירה הצעיר הוא אחת התגליות הגדולות של מכבי נתניה בשנים האחרונות, כאשר בטרם מלאו לו 16, הוא משתלב בקבוצה הבוגרת ואמור להיות חלק ממנה בעונה הקרובה.

כעת, ל-ONE נודע כי היהלומים מתקרבים להבטחת הישארותו במועדון לשנים הקרובות. כפי שכבר פרסמנו, השחקן מחזיק בחוזה לעוד שנתיים עם סעיף שחרור נמוך של כמה מאות אלפי שקלים, חוזה אותו בנתניה רוצים לחדש.

בימים האחרונים יו"ר הקבוצה, גיל לב, לקח את הנושא לטיפולו והרים הילוך משמעותית. בימים אלו הגיעו אביו של השחקן, שמעון אבוחצירה, מלווה בסוכנו ניר אמיר, למחנה האימונים של היהלומים בפולין על מנת להאיץ את המגעים על חוזה חדש.

לאחר סבב שיחות העניינים מתקדמים וההערכה היא שהשחקן יחתום על חוזה חדש בקרוב, אשר יהיה לשביעות רצונם של שני הצדדים, כאשר השחקן יחתום על חוזה בוגרים עם שכר ובתמורה נתניה תבטיח את עתידו לשנים נוספות ותבטל את סעיף השחרור.

אם המהלך יושלם, מדובר יהיה ב׳וי׳ גדול לנתניה, שתצליח להבטיח את המשך דרכו של מי שמסומן בימים אלו כאחד משחקי העתיד של הכדורגל הישראלי.