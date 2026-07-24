אופטימיות בהפועל פ"ת לגבי ארויו, זריהן מועמד

התנאים מול שחטאר סוכמו, במועדון מחכים שהאוקראינים יחתמו. בלם ראשל"צ מחכה לוועדה למעמד השחקן. קליי חזר להתאמן לקראת הדרבי, האוהדים יגיעו לאימון

לאחר עונה מוצלחת מאוד שהסתיימה עם מקום בפלייאוף העליון לאחר שני עשורים, הפועל פ"ת תפתח מחר (שבת) את עונת 2026-2027, כשתארח את העולה החדשה מכבי פ"ת, לדרבי של העיר. עוד לפני כן, נקבע אימון פתוח לאוהדים שייערך הבוקר ובפ"ת מצפים לתמיכה של כמה מאות.

לאחר יום חופש, חניכיו של עומר פרץ חזרו אתמול לאימונים, כאשר שחקן ההתקפה קליי, נחת ביום שלישי בארץ ואמש ערך אימון ראשון עם הקבוצה. לאור העובדה שהוא לא התאמן עם הקבוצה מפתיחת האימונים, טרם הוחלט אם יהיה בסגל, אך ההערכה שבסופו של דבר הוא כן יפתח על הספסל.

פרץ לא תרגל הרכב, אך ההערכה היא שהוא ישמור על מרבית ההרכב שתורגל במחנה האימונים, כאשר לאור פציעתו של אלכס מוסונדה, סתיו ישראלי אמור לפתוח לצידו של אוראל דגני. כהן צפוי לחלק את הכוחות בין השחקנים, לאחר מחנה אימונים אינטנסיבי.

דייגו ארויו (IMAGO)

בינתיים, פרץ שחרר כמה מהנבחנים, כאשר מי שנותרו הם עומר קורסיה, מג'ד דחלה ועידו בן זאב. בכל אופן, השלושה לא צפויים להירשם למשחק. מי שכן יערוך בכורה לראשונה מאז נפצע לקראת הפלייאוף העליון, הוא צ'אפיוקה סונגה וכמו כן, גם החלוץ פרנק ריבולייה, שחזר לקדנציה שנייה ויפגוש את האקסית.

כל שחקני הסגל עברו בבקרה התקציבית, כאשר בשורה טובה נוספת אמורה להגיע מבחינת החיזוק: לאחר הפרסום ב-ONE על המגעים עם הבלם הבוליביאני דייגו ארויו, במועדון קיימת אופטימיות כי העסקה תושלם. תנאי השחקן ותנאי ההשאלה מול שחטאר דונייצק סוכמו, כאשר המלאבסים מחכים שהאוקראינים יחתמו סופית על טופס ההשאלה.

רועי זריהן בפעולה (חג'אג' רחאל)

הרצון בצוות המקצועי הוא לצרף בלם ישראלי נוסף, כאשר ל-ONE נודע כי רועי זריהן, בלמה של הפועל ראשל"צ בשנים האחרונות, מועמד. השחקן סיים את חוזהו בקבוצה מעיר היין, בה שימש כקפטן, אך במועדון מחכים לראות מה יסתיים בהליך בוועדה למעמד השחקן ומה סכום הפיצוי שיצטרכו לשלם לראשון לציון ואז יוחלט אם ללכת למהלך.