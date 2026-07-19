הפועל פתח תקווה במגעים עם הבלם דייגו ארויו

שחקן נבחרת בוליביה, שהיה קרוב להגיע כבר בינואר אך פציעה מנעה זאת, החלים ואף שיחק במדי הקבוצה הראשונה של שחטאר. הצדדים דנים על עסקת השאלה

לאחר צירופו של פרנק ריבולייה, בהפועל פתח תקווה עושים מאמצים גם לצרף בלם זר נוסף לצידו של אלכס מוסונדה, כאשר ל-ONE נודע, כי במועדון מנהלים מגעים עם הבלם הבוליביאני דייגו ארויו.

אם השם נשמע מוכר? כבר בחודש ינואר, המלאבסים ניסו לצרפו, אך לאחר שכל התנאים נסגרו, ברגע האחרון השחקן נפצע במהלך משחק נבחרת בוליביה והיעדרות של חודשיים מנעה את מעברו.

אלא שכעת, הוא החלים ובסוף העונה אף רשם הופעה בקבוצה הבוגרת בליגה האוקראינית וכעת המלאבסים מנהלים מגעים להשאלתו מהקבוצה, כאשר קיימת אופטימיות לגבי ביצוע העסקה.

עומר פרץ (שחר גרוס)

ארויו הוא בלם גבה קומה (1.90) אשר נרכש ע”י האימפריה האוקראינית, שחטאר דונייצק, תמורת מיליון אירו לפני כשנה וחצי מבוליבאר, עימה זכה באליפות בוליביה. באמתחתו, שבע הופעות בנבחרת הבוגרת של מולדתו. בעברו, שיחק בעיקר במדי הקבוצה הצעירה של שחטאר ובנוסף, הוא הושאל לקבוצה הצעירה של באהיה, כשחוזהו מסתיים בעונת 2028/29.