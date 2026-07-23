בית"ר ירושלים תוקפת: אוהדינו לא גרמו שום נזק

במועדון הגיבו בזעם לדיווחים בקפריסין על עימותים בלרנקה: "הגז המדמיע הותז על אוהדי א.א.ק. לפני שמוציאים את דיבת האוהדים, ראוי לברר את הפרטים"

סערה בקפריסין לקראת משחקה של בית"ר ירושלים: במועדון הצהוב-שחור הגיבו הבוקר (חמישי) בזעם רב לדיווחים בתקשורת הקפריסאית ובארץ, שייחסו לאוהדי הקבוצה מעורבות באירועי אלימות וגרם נזק ברחובות לרנקה. בקבוצה מבהירים כי הדיווחים אינם נכונים מיסודם, זאת לאחר שנערכו בירורים מקיפים מול הגורמים המוסמכים בשטח.

במהלך הבוקר קיימו ראשי המועדון שיחה ישירה עם מפקד משטרת לרנקה, לצד השתתפות בישיבת התיאום הרשמית של אופ"א. מהבירור עלה כי אוהדי בית"ר ירושלים לא גרמו כל נזק ברחובות העיר, וכי השימוש בגז מדמיע מצד כוחות השיטור המקומיים נעשה אך ורק כנגד אוהדי א.א.ק לרנקה, אשר יזמו את ניסיון המפגש והחיכוך בין הקהלים.

בבית"ר ירושלים לא חסכו ביקורת חריפה כלפי הדיווחים הממהרים להאשים את הקהל הירושלמי, ומסרו: "עליכם ללמוד לשים דברים על דיוקם לפני פרסום אירועים. לפני שאתם מוציאים את דיבתם של האוהדים, ראוי לנסות לפחות לברר את הפרטים ולראות את התמונה המלאה. תקשורת ישראלית אמורה לתמוך בקבוצות הישראליות ובאוהדים, בעיקר בתקופה רגישה כזאת".

שחקני בית"ר ירושלים (רועי כפיר)

הרקע להודעת המועדון

כזכור, במלון רדיסון בלו לרנקה בעיר, שבו מתארחים חלק מאוהדי בית"ר, חולק מכתב לאורחים בעקבות אירועים שהתרחשו ביממה האחרונה. במכתב נכתב: "אנו שמחים לארח אתכם במלוננו וחשים גאווה וכבוד לארח העונה, כשהמלון נמצא בבעלות ישראלית ועוד של ירושלמי לשעבר שאוהד את הקבוצה".

בהמשך התייחסו במלון לתלונות שהתקבלו מצד אורחים נוספים: "אתמול חזינו באירוע לא מכבד של כתובות גרפיטי ברחבת המלון. כמו כן, קיבלנו תלונות על רעש במסדרונות וריח חריף של עישון גראס. זה מאוד מעליב ולא מכבד".

המכתב של המלון בלרנקה (צילום מסך)

את המכתב סיימו בפנייה ישירה לאוהדי בית"ר: "נבקשכם להקפיד על התנהגות הולמת ומכבדת את כולנו. שתהיה הצלחה במשחק וצום ט' באב קל ומועיל".