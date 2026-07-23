"גרפיטי, רעש וריח גראס": הפנייה לאוהדי בית"ר

רק כ-500 כרטיסים הוקצו לקהל הצהוב שחור, אך עשרות נוספים הגיעו לקפריסין לקראת לרנקה ב-19:30. במלון בכיר חילקו מכתב עקב תלונות. טרם נקבע ההרכב

התרגשות גדולה מלווה את אוהדי בית"ר ירושלים בלרנקה לקראת המשחק מול א.א.ק לרנקה הערב ב-19:30 במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג. למרות שרק כ-500 כרטיסים הוקצו לאוהדי הקבוצה, עשרות אוהדים נוספים הגיעו לקפריסין בתקווה למצוא דרך להיכנס לאצטדיון. אוהדים ללא כרטיס שנרכש מראש צפויים להיתקל בקשיים בשערי הכניסה לאצטדיון, גם ניסיון לרכוש כרטיס ליציע של אוהדי לרנקה ייתקל בקשיים כי יש צורך להציג דרכון.

במקביל, במלון רדיסון בלו לרנקה בעיר, שבו מתארחים חלק מאוהדי בית"ר, חולק מכתב לאורחים בעקבות אירועים שהתרחשו ביממה האחרונה. במכתב נכתב: "אנו שמחים לארח אתכם במלוננו וחשים גאווה וכבוד לארח העונה, כשהמלון נמצא בבעלות ישראלית ועוד של ירושלמי לשעבר שאוהד את הקבוצה".

בהמשך התייחסו במלון לתלונות שהתקבלו מצד אורחים נוספים: "אתמול חזינו באירוע לא מכבד של כתובות גרפיטי ברחבת המלון. כמו כן, קיבלנו תלונות על רעש במסדרונות וריח חריף של עישון גראס. זה מאוד מעליב ולא מכבד".

את המכתב סיימו בפנייה ישירה לאוהדי בית"ר: "נבקשכם להקפיד על התנהגות הולמת ומכבדת את כולנו. שתהיה הצלחה במשחק וצום ט' באב קל ומועיל".

המכתב של המלון בלרנקה (צילום מסך)

בשיחה עם ONE, במלון אישרו את הדברים ואמרו: ״כמו שאנחנו מכבדים אותם, אנחנו מצפים שהם יתנהגו בצורה מכובדת. הם עשו גרפיטי בכניסה למלון וגרמו נזק, עשו רעש, המשטרה מעורבת בעקבות הנזק שהם עשו״.

אחד מאוהדי בית"ר שקיבל את המכתב בחדרו, סיפר: "עשינו צ'ק אין, קיבלנו את החדר, נכנסו לחדר והמכתב חיכה לנו על השולחן, זה מכתב שהועבר מראש לחדרים גם למי שהגיע למלון היום או אתמול".

הצום ישפיע על ההרכב

בפן המקצועי, המאמן אלמוג כהן כבר גיבש את מרבית ההרכב. מיגל סילבה צפוי לפתוח בין הקורות, כשבהגנה אמורים לפתוח נאנא אנטווי, בריאן קרבאלי, גיל כהן או ליאל דרעי וירדן כהן.

אלמוג כהן (רועי כפיר)

בקישור צפוי לפתוח בוריס אינו, בעוד שבהתקפה מקומם של ירדן שועה, סמואל קאלו ויוג'ין אנסה נראה מובטח. ההחלטה לגבי יתר שחקני ההרכב תתקבל סמוך לשריקת הפתיחה, לאחר שאלמוג כהן יבחן את מצבם הגופני של השחקנים הצמים, בשל צום תשעה באב.