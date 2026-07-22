סוף טוב, הכל טוב? הפועל חיפה תתאמן בבית נגלר

העירייה הבהירה למועדון: אם החוב שעומד על 190 אלף שקל לא יוסדר עד סוף היום, ייאסר עליהם להתאמן. הנבחן מאמה יעזוב, קייטה ישוב להתאמן עם הקבוצה

אחרי שהגיעו להסדר זמני מול העירייה, שלפיו יהיו רשאים להתאמן היום (רביעי) במתחם האימונים הקבוע בבית נגלר עד אשר ישלמו את החוב שעומד על 190 אלף שקל, הפועל חיפה תחדש הבוקר את אימוניה ותתחיל בהכנות לקראת הדרבי בסוף השבוע.

מעיריית חיפה נמסר: "בהפועל חיפה הבטיחו שיעבירו היום את התשלום הנדרש, ולכן הוחלט לאפשר למועדון להתאמן במתקן. במידה והתשלום לא יועבר, המועדון לא יורשה להתאמן. לעיריית חיפה אין כוונה למנוע מהמועדון להתאמן במתקן, אך הוא נדרש לשלם את מה שהתחייב לו. לעיריית חיפה חשוב לעזור לספורט ולפעילות הספורט בעיר, אך דברים חייבים להתבצע על פי הכללים ובאופן תקין ומסודר". במועדון ינסו עד מחר להעביר את הקבוצה בבקרה כדי שניתן יהיה לשתף את כל השחקנים הרשומים לקראת הדרבי.

כפי שפורסם ב-ONE כבר במהלך מחנה האימונים, כשהקבוצה חזרה מבולגריה, הוחלט לשחרר את הזר הנבחן קנת מאמה בשל היסטוריית הפציעות הארוכה שלו. הפועל חיפה חסרה עוד לא מעט שחקנים בעמדות מפתח ותהיה חייבת לשדרג את עצמה במספר עמדות. הזר שיק קייטה, שלא יצא עם הקבוצה למחנה בגלל אישורי ויזה לבולגריה, יחזור היום להתאמן עם שאר חבריו.